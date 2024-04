Jurica Vranješ, bivši nogometaš i reprezentativac Hrvatske koji je igrao u Njemačkoj 11 godina (Bayer Leverkusen, Stuttgart i Werder Bremen od 2000. do 2011., uz posudbu u Genclerbirligi u Turskoj pola godine) specijalist je za elitni njemački nogomet - Bundesligu.

Umirovio se 13. studenog 2012. Posljednji klub za koji je nastupao bio je HNK Rijeka.

Foto: Profimedia Foto: Profimedia Vranješ za vrijeme igračkih dana u Werderu iz Bremena.

Prema podacima s Transfermarkta, Vranješ je u Njemačkoj kombinirano za spomenuta tri kluba skupio 250 nastupa kao igrač - od toga je 120 susreta odigrao za Werder Bremen uz 6 golova i 7 asistencija. Za Bayern Leverkusen je nastupio u 76 susreta uz 3 asistencije, a za Stuttgart 54 uz jedno dodavanje za gol.

Foto: Profimedia Foto: Profimedia Vranješ u duelu s igračem Reala iz Madrida u Ligi prvaka

Senzacionalni Bayer Leverkusen je prekinuo dominaciju Bayerna koja traje od 2013. i pobjedom nad Werderom 5-0 u 29. kolu Bundeslige matematički potvrdio naslov nogometnog prvaka Njemačke, prvog u klupskoj povijesti. Do trijumfa, do trona su Apotekari došli bez poraza u ligi - imaju 25 pobjeda i 4 remija. Uz 74-19 gol razliku.

Momčad pod vodstvom sjajnog španjolskog trenera Xabija Alonsa je 25. prvenstvenom pobjedom došao do 79 bodova i pet kola prije kraja sezone ima nedostižnih 16 bodova prednosti u odnosu na Bayern i Stuttgart koji će se u preostalih pet utakmica boriti za drugo mjesto, dok će još zamimljivija biti borba RB Leipziga (56) i Borussije Dortmund (56) za četvrto mjesto, posljednje koje vodi u Ligu prvaka.

Ovo je prvi naslov prvaka Njemačke za momčad koja je pet puta u svojoj povijesti osvajala drugo mjesto u Bundesligi, a prije 22 godine je od naslova bila udaljena samo jedan bod. U istoj je sezoni Bayer bio u finalu Lige prvaka i izgubio finale njemačkog Kupa.

Jurica Vranješ nam je nakon HNL-a dao stručni komentar i Bundeslige.

"Ajmo prvo o borbi za ostanak. Bit će čupavo i Union Berlinu Nenadu Bjelici, bit će čupavo i Wolfsburgu. Mislim da je Bjelica na klupi Union Berlina ima najlošiji raspored od svih. Baš sma gledao. Dolazi im Bayern, Stuttgart je na istom broju bodova kao i Bavarci i Bayernu neće biti svejedno drugi ili treći i nije im svejedno. Sljedeći tjedan igraju u Berlinu protiv Bayerna i teško da će dobiti, ali nikad ne znaš. Onda idu Borussiji Mönchengladbach koji je ipak u maloj krizici i mora se dizati. Onda Unionu dolazi Bochum. Tu je Union Berlin na dva-tri boda. U petak je izgubio od Augsburga. Vjerojatno je mislio da će uzeti barem bod. Nije se nažalost to ostvarilo, ali neće Bjelici biti lako".

Bit će napeto na začelju do samog kraja...

"Tu je dolje i Wolfsburg, iako i Wolfsburg i Bochum ili Wolfsburg i Mainz igraju posljednje kolo igraju. Bit će tu još svega. Bod će na kraju odlučivati o ostanku. Mainz, Bochum, Union i Wolfsburg će ući kao treći i igrati protiv Hamburga i Düsseldorfa, a svi znamo koji smo igrali nogomet da, kad završiš tako loše sezonu, teško je igrati nakon spasa, na jedvite jade, igrati protiv onih koji su blizu raja. Oni su uvijek u prednosti, ali nije tu neka prevelika razlika između Union Berlina, Düsseldorfa ili Hamburga u ovom trenutku. Nikom neće biti lako".

Foto: Profimedia Foto: Profimedia

Koja je tajna uspjeha Bayer Leverkusena i Xabiera Alonsa Olana?

"Xabi Alonso je napravio briljantan posao, a Bayer je do naslova došao suvereno, moćno. Xabier Alonso Olano je u ovom trenutku u Europi među tri najbolja trenera, a Bayer među tri najbolje ekipe koje igraju nogomet. To su Man City, Arsenal i Leverkusen. Guardiola, Arteta i Xabi Alonso. Tri Španjolca vode tri kluba koja igraju najbolje. Očito da je Bayer Leverkusen dosta igrača doveo iz afričkog nogometnog podneblja. Nikad više igrača iz spomenutog nogometnog područja nije bilo tamo i dobro su u Bayeru odradili u prvom mjesecu, kad su im 3-4 glavna igrača otišla na Afrički kup."

I Victor Boniface im se vratio pred kraj, a bio je ozljeđen, navodi Jurica Vranješ...

"Stvarno su odlično odigrali nogometaši Bayera. Gledajte, to je sklop španjolskog trenera i moćnih igrača iz afričnog nogometnog podneblja koji su moćni, koji su brzi. Alonso je ciljano išao na brze igrače s njemačkim mentalitetom i mogućnošću igranja na španjolski način. Oni su isto maltene prekopirali tika-taku od Guardiola. Baš sam gledao utakmicu protiv West Hama, imali su 30 i nešto šuteva prema golu u 90. minuta i to nije normalno."

Vranješ je naglasio:

"Da su bili od Bayerna i Borussije Dortmund u ovoj sezoni, jesu, stvarno je Bayern Leverkusen bio bolji. Od svih. I zasluženo su na tronu".

Tvrdi da je u trofejnoj priči Bayera puno do trenera - 80%.

Foto: Profimedia Foto: Profimedia

"Pogodili su u potpunosti s Xabijem Alonsom. On je TOP trener. Sad je opet pokazao da je stvarno dobar trener i odličnog karaktera s ovim što je ostao u Bayeru, što će ostati... mogao je birati, vjerojatno, Bayern, Liverpool, Real... osvajao je sve i sa Bayernom i s Liverpoolom, kao i s Realom. Mlad je, potentan, igrao je do nedavno. Poznaje i osjeća igrače, zna što im treba. Svi su zadovoljni. Naučio je jezik, što je za jednog Španjolca teško, ali i to pokazuje isto da je profesionalac. Zna njemački jezik, naučio ga je, daje intervjue na njemačkom jeziku. To svi respektiraju. Vidi se da je odličan čovjek, prema onom što se da iščitati iz medija i kod igrača. I onda kad se sve to spoji u jedno, moraš biti prvak", zaključio je Jurica Vranješ.