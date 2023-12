Sve je spremno za spektakularan završetak jesenskog dijela sezone - najveći hrvatski nogometni derbi i sportski događaj općenito - sudar Dinama i Hajduka.

Danas od 17.15 oči čitave nogometne javnosti u Hrvata bit će uperene prema događanjima u Zagrebu. Bijeli su osigurali titulu jesenskog prvaka s 40 osvojenih bodova do derbija, prvi put nakon 19 godina uzeli jesensku titulu i imaju 7 bodova i dvije utakmice više u odnosu na drugoplasirani Dinamo, koji ima 33 boda. Rijeka je treća sa 32 boda nakon 17 odigranih susreta, jednim više od zagrebačkih plavih.

Iza Dinama je polusezona puna lošijih nastupa nego inače, neočekivanih poraza, traženja u igri, traženja i implementacije novih igrača u sustav - nakon odlaska vedeta Livakovića, Ivanušeca, Šutala... Naravno, posao niti malo Jakiroviću nije bio lagan. Pred njim je bilo jako puno izazova.

Jakir nije tip koji bježi od izazova, nego pokušava s kadrom kojeg ima, kojim raspolaže, naraviti najviše što može, izvući od svojih nogometaša najbolje i najviše u datom trenutku.

Međutim, sve te silne turbulencije, krize, porazi, promjena trenera, dovođenja igrača koji su se trebali uklopiti u momčad (neki se nisu uopće uklopili), sve to više neće biti bitno za plavi navijački puk, iako ih iritira, ukoliko Dinamo dobije Hajduk. Bijeli bi u posljednje dvije utakmice jesenskog dijela sezone, obje u Zagrebu, u takvom scenariju, ostali bez čak 5 bodova.

Sadašnjost bi, stoga, mogla biti božićna bajka za dinamovce ukoliko pobijede prvaka Kosova i Hajduk. Plasman u novo europsko proljeće, uz približavanje Hajduku na četiri boda uz dvije utakmice manje, bio bi najljepši poklon navijačima za plavi bor i jedan dobar zalet uz nadu da će drugi dio sezone biti bolji. A Dinamo uvijek proljetni dio, barem u svojoj eri dominacije u Hrvatskoj, igra bolje nego jesenski.

Uoči nedjeljnog derbija između Dinama i Hajduka na Maksimiru, popularno zvanog El Croatico, porazgovarali smo s Nikolom Jurčevićem, bivšim trenerom i nogometašem Dinama.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

"Nakon dugo vremena svjedočit ćemo utakmici u Zagrebu u jednom trenutku velike napetosti, borbe za prvo mjesto na tablici. Nekako u prošlosti, Dinamo je već imao opiljiviju bodovnu razliku i bili smo lišeni jednog takvog uzbuđenja i napetosti, kao što je to slučaj ove sezone u HNL-u. Rijetko kad smo svjedočili utakmicu ovakve važnosti, ovakvog naboja i značaja", kazao nam je u uvodu Nikola Jurčević i nastavio:

"To je dobro za hrvatski nogomet i HNL, pa ja bih rekao i za derbi. Drugačije je kad se posljednji derbi godine igra u jednom takvom ambijentu, trenutku... Ipak je zanimljivije kad je ovakva situacija na tablici, nego kad je sve rješeno. Što se same utakmice tiče, ona sasvim sigurno neće odlučiti o naslovu prvaka, jer do kraja ima još jako puno, ali će na neki način determinirati raspoloženje u oba tabora, posebno u Dinamovom koji ima imperativ pobjede, ukoliko želi se vratiti na prvu poziciju. Ako tu teoretski upišemo Dinamu ono što tek trebaju odigrati. Strahovito je ovo bitna utakmica za atmosferu, stanku i sve ono što će momčadi raditi u pripremi za nastavak sezone, za proljetni dio".

Dinamo se diže u formi...

"Pomalo se diže, sama činjenica da su dobili zadnjih 5 susreta govori dovoljno o tome. Pokazuju da imaju pobjednički mentalitet, dobrim dijelom u finišu utakmice pobjeđuju. Čini mi se da se momčad, na određeni način, standardizirala, da su se tu pojavili i neki igrači koji su pokazali da su upotrebljivi, a donedavno su bili jako pod znakom pitanja. Prvenstveno, tu mislimo na Kaneka, probudio se tu i Vidović. Kulenović je zabio prvi pogodak nakon dugo vremena. Dinamo se u posljednja tri-četiri tjedna, lagano diže".

Hajduk dolazi oslabljen u Zagreb. Tko je favorit, kako bi utakmica mogla završiti, vaša očekivanja?

"Teško mi je prognozirati ishod derbija. Još uvijek mislim da Dinamo, negdje u kompletu, ima nešto bolji igrački kadar, da je nešto kvalitetniji, međutim to je neusporedivo s onim razdobljem kad su bili igrači koji su otišli, kad je Dinamo bio uvjerljivo najbolji u Hrvatskoj. Tu se Hajduk jako približio i s kvalitetom, a imaju prednost tog jednog momentuma. Što se tiče atmosfere, Hajduk ima jaku podršku, svugdje u Hrvatskoj igraju u domaćinskoj atmosferi, praktički svugdje, ali ne i u Zagrebu."

I za kraj, Jura nam je rekao:

"Ovog puta očekujem derbi gdje će Dinamo imati veću podršku svojih navijača, očekujem derbi u kojem će Hajduk imati manjinsku podršku u odnosu na sva gostovanja u Hrvatskoj, kao što sam rekao već. Očekujem pun stadion, pravi derbi. Dao bi minimalnu prednost Dinamu. Rezultat mi je teško prognozirati, ali moguće da utakmica ode u neriješene vode", zaključio je Nikola Jurčević.