S velikim oduševljenjem dio građana Republike Hrvatske dočekao je vijest o puštanju određenog broja pripadnika Bad Blue Boysa iz grčkih zatvora. Ciljano pišemo ''dio građana'' obzirom da postoji i ona druga strana koja za ljude koji su bili na prvoj ''crti'' nakon potresa, poplava, požara, smatra kako trebaju godinama ostati u grčkim zatvorima.

I tako, po dolasku prvih navijača na zagrebački aerodrom nastalo je oduševljenje sveprisutnih članova obitelji i prijatelja, kao i ponekih novinara i snimatelja koji su pokušali Boyse iskoristiti za neku priču, iako su ih mjesecima blatili. Naravno, shvaćamo i trebamo uzeti u obzir da su snimatelji tamo bili poslovno, kao i novinari...

Tada su, naravno, upućene i neke ružne riječi, u trenutku velikih emocija zbog situacije, od kojih se kasnije napravila prava drama, ali ono što je uslijedilo izuzetno je naljutilo policiju, kao i ministra Davora Božinovića koji je potvrdio privedenu četvorku koja je, zamislite, zapalila baklju koja nikome ništa nije učinila. Ujedno, Božinović je i najavio kako će se tražiti zabrane za odlazak na utakmice navijačima koji su se vratili iz Grčke.

No, vratimo se situaciji sa zagrebačkog aerodroma. Nad četvoricom koja je dočekala svoje prijatelje i to proslavila simboličnim paljenjem baklji provedeno je kriminalističko istraživanje (?!), a na prekršajnom sudu izrečena im je kazna od 660 (šestošezdeset) eura, što je gotovo pet tisuća kuna ako to konvertiramo u staru valutu. Suludo.

Zbog cijele te situacije kontaktirali smo poznatog mladog odvjetnika Domagoja Rukavinu, koji nam je otkrio zašto je došlo do takvih kazni i može li se to usporediti s paljenjem pirotehničkih sredstava na dočecima Vatrenih, rukometne ili teniske reprezentacije i slično:

''Da, zanimljivo je to pitanje. Paralela se tu može povući, jer u oba slučaja tu se radi o prekršaju protiv javnog reda i mira.

Međutim, u onoj situaciji kada su se dočekivali naši reprezentativci na aerodromima, tada je tijelo progona, u ovom slučaju policija, odlučila da neće poduzimati takav progon iz nekog javnog interesa, smatrajući da se tu radi o nekakvom beznačajnom djelu. To je zapravo podloga u prekršajnom zakonu koji sadržava tu odredbu.''

Naravno, to nam je bilo vrlo interesantno, odmah nam je palo napamet radi li se tu o dvostrukim mjerilima…

''Što se tiče te odredbe tu su različita i neka dvojbena mjerila, rekao bih, ali o tome isključivo odlučuje tijelo progona, u ovom slučaju policija.''

Pirotehnika je itekako uvriježena u živote građana, često je viđen gost na raznim slavljima, primjerice prilikom izlaska ''friških'' mladenaca iz crkve, u svadbenoj koloni. Je li i to prekršaj?

''Tako je, tu se čini prekršaj, ali policija u tom konkretnom slučaju neće poduzimati radnje podizanja neke optužnice iz razloga što smatra da se i tu radi o beznačajnom djelu, odnosno to načelo svrhovitosti ipak opravdava jer je to u ''javnom interesu''.

Foto: Screenshot/Danas.hr Foto: Screenshot/Danas.hr

Osobe koje su kažnjene zbog korištenja pirotehnike na aerodromu nisu imale nikakvu namjeru nekoga ozlijediti, činili su to isključivo u svrhu proslave i dočekivanja svojih prijatelja, sve to onda upućuje na dvostruka mjerila?

''Da, ali u svakom slučaju to nije dozvoljeno kao ni kada se dočekuju reprezentativci, jer i tada se čini prekršaj, ali to je isključivo diskrecijska odluka tijela progona da ne poduzima taj progon. A sada, kakva su mjerila i kriteriji, to ipak treba pitati nekog drugog…''

Zahvalili smo se našem sugovorniku što nam je brzo i uspješno objasnio navedenu situaciju i istovjetne slučajeve koje smo imali prilike viđati u prošlosti.

Foto: Pixsell/ Slaven Branislav Babic Foto: Pixsell/ Slaven Branislav Babic Doček Vatrenih: Navijači na Trgu bana Josipa Jelačića

Sada već znajući kako je to isključivo odluka policije, možemo zaključiti kako se tu radi o nečijoj dobroj volji hoće li korištenje pirotehnike na javnom mjestu kazniti ili neće. Taj čin jest prekršaj protiv javnog reda i mira, ali baklja upaljena prilikom dočeka Bad Blue Boysa, kao i one baklje prilikom dočeka Vatrenih ili prilikom svadbi, nije nikoga ozlijedila niti je cilj njome bio bilo kome nešto napraviti.

Iako se mjesecima štošta pričalo i uvjeravalo bližnje onih zatvorenih koji nisu nizašto osuđeni da će ih uskoro dočekati dobre vijesti, prvom prilikom ih se kaznilo za jednu manju proslavu, za davanje sebi oduška da proslaviš četiri mjeseca patnje s onima koje voliš i za koje se boriš.

Bez da opravdavamo taj čin, koji je napominjemo, prekršaj, ipak bismo htjeli ukazati da to i nije nedjelo vrijedno oduzimanja nečije mjesečne plaće i provlačenja istih ljudi po medijima nazivajući svakojakim imenima i nadimcima.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Pirotehnika je oduvijek vezana uz nogomet i jednostavno ju je nemoguće istrijebiti niti se to treba dogoditi. Ona daje dekor, podiže atmosferu i uljepšava sliku, pa ne koriste je ljudi na svadbama, feštama, zarukama zato što je loša i ima za cilj nekome nauditi.

Za kraj, željeli bismo poslati poruku koja idealno oslikava stanje u državi, a koja se provlači već dugi niz godina: ''Narod bez kruha i na rubu plača, a oči se mažu problemom navijača.''

