Bivši liječnik Reala o kontroverznim potezima igrača, komentirao i Modrića: 'Tu je lakši venski pristup'

Dr. Niko Mihić bio je šef medicinske službe u Real Madridu sedam godina, a trenutno je povezan s klubom kao medicinski savjetnik. Predsjednik je tvrtke Sports Doctors Network, koja savjetuje nogometne klubove i igrače o najboljim praksama i svim aspektima elitne zdravstvene skrbi.

Na madridskom 'Samitu o elitnoj sportskoj medicini' razgovarao je za Marcu o glavnim izazovima u medicinskoj skrbi za profesionalne sportaše. Hrvatski liječnik ne štedi riječi kada su u pitanju ozljede, kalendar, UEFA… ali i nova vruća tema - zavoji na zapešćima.

"Uvjeren sam da je nenormalno zgusnuti kalendar odlučujući faktor u tolikom broju ozljeda. Igrači su tijekom igranja izloženi ogromnom naporu. Vjerujem da su Liga i UEFA zajedno izravno odgovorne za broj ozljeda koje vidimo. Hrpa utakmica bez adekvatnog odmora, bez brige za zdravljem igrača. Prvo što bih promijenio bilo bi uvesti red u to tko igra, u koje vrijeme i kako, tako da bude uravnoteženo i da ne igraju bez adekvatnog odmora. Vrijeme je da se to regulira. Dati prioritet zdravlju igrača nad natjecanjem", rekao je Dr. Mihić pa nastavio:

"Treba prosvjedovati. Ne može više ovako, nezdravo je. Kad bi igrači bili trkaći konji, vidjeli bi prosvjede zbog okrutnosti prema životinjama. Dio onoga što mi radimo jest da želimo dati ljudima pravo glasa štiteći igrača. 'Igrač na prvom mjestu' je naš moto."

Osvrnuo se i na sve češći trend nošenja zavoja ili bandaža na zapešćima.

"Ne znam što se točno događa… Možda puno igraju stolni nogomet i imaju tendinitis… Međutim, kao liječnik znam da je upravo tamo najlakši venski pristup."

'To je malo više psihološki nego fizički'

Vidimo i kreme na prsima.

"Oduvijek smo to radili; to je malo više psihološki nego fizički. Ljudi misle da imaju više zraka. Na primjer, kada piju vodu tijekom pauza u utakmicama, to je više psihološki razlog nego što zapravo pruža adekvatne hidratacijske prednosti jer količina vode koju unose nije dovoljna."

A gelovi?

"Gelovi imaju svoje mjesto. To su soli ili ugljikohidrati koji se daju kako bi se kompenzirala hipoglikemija ako netko doživi određeni stupanj napora."

Osvrnuo se i na Luku Modrića te Cristiana Ronalda koji, točnije što ih drži u eliti s 40 godina.

"Puno toga je u njihovoj pripremi, njihovoj disciplini, a ostalo je onaj mali dio onoga što radimo u medicinskoj znanosti: prehrana, priprema, kondicija…"

Otkrio je i koji vanjski čimbenici najviše utječu na pojavu ozljeda danas: trening, teren, putovanje, stres, genetika…

"Zapravo sve od navedenog. Ako, na primjer, stignemo iz Istanbula u 5 ili 6 ujutro, bez spavanja ili spavajući u avionu, a onda moramo trenirati sljedeći dan… ne trenirate, samo pokušavate preživjeti."

