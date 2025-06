Bivši Hajdukov dragulj pred novim izazovom: Evo gdje bi mogao nastaviti karijeru!

Mladi hrvatski stoper Luka Vušković nastavlja plijeniti pozornost europskih nogometnih skauta, a nakon zapaženih nastupa u belgijskom i poljskom prvenstvu, sve je izglednije da bi karijeru mogao nastaviti u – Bundesligi. I to u redovima HSV-a, kluba u kojem je već upisan njegov stariji brat Mario.

Vušković, nekadašnji talent Hajduka, već je pod ugovorom s londonskim Tottenhamom, koji ga je 2023. otkupio kao jednog od najperspektivnijih mladih braniča Europe. Iako još uvijek čeka svoj debi u Premier ligi, Luka je u protekloj sezoni upisao sedam pogodaka i dvije asistencije, što je izvrstan učinak za stopera.

Prema informacijama talijanskog insajdera Lorenza Leporea, HSV ozbiljno razmatra mogućnost da ga dovede na posudbu, a sam igrač navodno ne bi imao ništa protiv toga – posebno jer bi ponovno dijelio svlačionicu s bratom. Ipak, o svemu će odlučiti Tottenham nakon što Vušković odradi predsezonske pripreme s prvom momčadi.

#HSV are among the several clubs interested in signing Luka Vuskovic, and the player is open to a move to the German club.



However, the situation remains uncertain, as he is expected to take part in preseason with #Tottenham. A decision on his next step will be made after that. pic.twitter.com/OOXNeuowKA