Bivši dopredsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Ivan Brleković u razgovoru za N1 televiziju govorio je o krizi u dinamu, u kojemu vlada prati rat između struje Zdravka Mamića i struje Krešimira Antolića, ali i o transferu Mislava Oršića, koji je ove zime prešao iz zagrebačkog Dinama u engleski Southampton za, navodno, odštetu koja je iznosila nešto manje od šest milijuna eura.

"Ovo je jedna oštra runda ili dvije-tri i ličit će na jedan opaki meč u profesionalnom boksu. Dugo će trajati i završiti nokautom. Teško je reći tko će biti nokautiran. I jedna i druga strana imaju određene argumente", rekao je.

Potom je govorio o Oršićevom transferu za koji je uvjeren da bi bio znatno veći da je Mamić ostao u klubu.

"Jedna je strana Mamićeva strana. Sve ljude koji su danas na bilo kakvim funkcijama u Dinamu je doveo i kadrovirao Zdravko Mamić. Ali, kako se to često događa u životu, pogotovo u politici, vi danas nekom pomognete, on vam sutra okrene leđa. Jednoj se grupi ljudi osladilo, budući da je Mamić u egzilu, pa su odlučili da im on više nije potreban i da se želi eliminirati njegov utjecaj u Dinamu. Tako je počeo taj rat i sukob. U pozadini su privilegije koje donosi status u Dinamu, društvene, materijalne, utjecaj na transfere… Kad bi te transfere vodio Mamić, to bi bilo sto milijuna eura. Ali ako će ih raditi netko drugi na ovakav način, na neprimjeren način na kakav je prodan Oršić, čovjek koji je obilježio posljednji SP… On je prodan za kikiriki. To je trebao biti transfer od barem 20 milijuna eura, a on je prodan za šest milijuna s tim da nije vođen ni na pripreme Dinama u Rovinj pa je cijena bila još manja. Je li to bilo namjerno ili ne, o tome bi se dalo raspravljati. Ovo je prvi transfer rađen bez Mamića i bio je katastrofalan", poručio je Brleković.