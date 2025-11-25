Bivši direktor Bayerna žestoko napao Barcelonu: 'Takva situacija narušava poštenje sporta'

Bivši direktor Bayerna Uli Hoeneß opet je podigao glas i prokomentirao zbivanja u nogometu, a ovaj put na tapetu se našla Barcelona.

"Barcelona nije model kakav ja zamišljam. Da se tako posluje u bilo kojoj drugoj državi, bili bi izbačeni iz prve lige. Ne možeš imati 1,3 milijarde eura duga; kako to uopće može funkcionirati? Apsurdno mi je i neshvatljivo. To je model kluba koji nikad ne bih poštovao. U normalnoj zemlji klub vođen na takav način ne bi bio ni blizu prve lige," rekao je Hoeneß za OMR podcast.

Hoeneß je naglasio da Barcelona godinama troši više nego što zarađuje, a svejedno nastavlja igrati na vrhunskoj razini. Po njemu, takva situacija narušava poštenje sporta i potpuno je suprotna načinu poslovanja Bayerna koji se, kako ističe, temelji na financijskoj stabilnosti, nepostojanju milijunskih dugova i opreznom upravljanju. "To je apsolutna suprotnost zdravoj ekonomiji koju imamo u Bayernu i koja bi trebala biti primjer svim klubovima u Europi. Možemo se pohvaliti stabilnim vođenjem, ekonomskom odgovornošću i sportskom kvalitetom koja ne ovisi o financijskim akrobacijama," zaključio je legendarni Nijemac.

