FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
OŠTRO /

Bivši direktor Bayerna žestoko napao Barcelonu: 'Takva situacija narušava poštenje sporta'

Bivši direktor Bayerna žestoko napao Barcelonu: 'Takva situacija narušava poštenje sporta'
×
Foto: Eibner-pressefoto/jenni Maul/imago Sportfotodienst/profimedia

"To je apsolutna suprotnost zdravoj ekonomiji. Da se tako posluje u bilo kojoj drugoj državi, bili bi izbačeni iz prve lige"

25.11.2025.
12:59
Sportski.net
Eibner-pressefoto/jenni Maul/imago Sportfotodienst/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Bivši direktor Bayerna Uli Hoeneß opet je podigao glas i prokomentirao zbivanja u nogometu, a ovaj put na tapetu se našla Barcelona.

"Barcelona nije model kakav ja zamišljam. Da se tako posluje u bilo kojoj drugoj državi, bili bi izbačeni iz prve lige. Ne možeš imati 1,3 milijarde eura duga; kako to uopće može funkcionirati? Apsurdno mi je i neshvatljivo. To je model kluba koji nikad ne bih poštovao. U normalnoj zemlji klub vođen na takav način ne bi bio ni blizu prve lige," rekao je Hoeneß za OMR podcast.

Hoeneß je naglasio da Barcelona godinama troši više nego što zarađuje, a svejedno nastavlja igrati na vrhunskoj razini. Po njemu, takva situacija narušava poštenje sporta i potpuno je suprotna načinu poslovanja Bayerna koji se, kako ističe, temelji na financijskoj stabilnosti, nepostojanju milijunskih dugova i opreznom upravljanju. "To je apsolutna suprotnost zdravoj ekonomiji koju imamo u Bayernu i koja bi trebala biti primjer svim klubovima u Europi. Možemo se pohvaliti stabilnim vođenjem, ekonomskom odgovornošću i sportskom kvalitetom koja ne ovisi o financijskim akrobacijama," zaključio je legendarni Nijemac.

POGLEDAJTE VIDEO: Zrinka Ljutić bez bodova, a evo što je rekla Leona Popović

Uli HoenessBayernBarcelonaDugovi
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
OŠTRO /
Bivši direktor Bayerna žestoko napao Barcelonu: 'Takva situacija narušava poštenje sporta'