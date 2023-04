"Zna se što nas čeka. Istra igra specifičan nogomet, s glavom i repom, s jasnim planom igre. Od njih smo prije mjesec dana izgubili i to bi nam trebalo pomoći u pripremi utakmice. Radi se o jako opasnom protivniku, ali mi želimo nastaviti naš pozitivan niz"; rekao je u uvodu nasljednik Ante Čačića, koji zasad s Dinamom ima stopostotni učinak - dvije pobjede u dvije utakmice.

Situacija u svlačionici uoči Istre nešto je bolja, Bruno Petković počeo je trenirati s momčadi...

"Bruno Petković je odradio par treninga, u jednom dijelu je trenirao s ostatkom momčadi. Vidjet ćemo kako će danas biti, još nije sto posto, malo ga muči kad želi krenuti malo jače. Osim njega, izvan stroja su otprije Theophile-Catherine i Boško Šutalo".

Bišćan je progovorio i o planovima za budućnost. Njegov je stil - utakmica po utakmicu‘ i davanje više prilike mladim igračima, što je nakon Ante Čačića, gotovo novost na Maksimiru.

"Ne gledam previše unaprijed iako imamo veliku bodovnu prednost. Ali mi idemo iz utakmice u utakmicu, jer to je ulaganje u budućnost. Plan je raditi još bolje, dati šansu nekim mlađim igračima. S njima je situacija dobra, a nadam se da će biti još bolja, ja ću im nastojati dati što više prilike da znamo na čemu smo u budućnosti", najavio je Bišćan i spomenuo još neke igrače koji su dosad bili u drugom planu.

"Tu su i neki drugi igrači, poput Bočkaja koji nisu previše igrali, on uopće otkad sam ja došao. Obavili smo nekoliko razgovora, on jako dobro radi i dali smo jedan drugom do znanja kakva su očekivanja s obje strane, tu je stvar vrlo jasna. Ja sam trener koji puno drži do rada na treningu i odnosa s igračem.

Na presici je bilo riječi i o suradnji Bišćan - Šimić.

"Svakodnevno kontaktiramo. Moj osnovni posao su utakmice i rad s momčadi. On je više uključen u ono što bi se trebalo događati u budućnosti što se tiče transfera i igrača. Tu smo, izmjenjujemo razmišljanja i informacije. Naš je odnos jako dobar, to ne treba naglašavati, ali imam dobar odnos i s drugim ljudima u klubu koji su bili ovdje i kad sam ja bio kao igrač", objasnio je Bišćan.