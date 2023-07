Dinamo i Hajduk sutra otvaraju novu nogometnu sezonu u Hrvatskoj. Odmah na početku borba je za trofej, Superkup može biti velika stvar za nastavak, točnije početak nove sezone. Utakmicu je najavio Igor Bišćan.

Uzbuđeni smo, vjerujem da su tako i navijači prije početka sezone. Superkup nam je dobrodošao, pa i svima koji vole nogomet. Očekujemo dobru igru, da nastavimo gdje smo lani stali i dobar rezultat, novi trofej", rekao je Bišćan i nadodao:

"Svi su ok, svi konkuriraju. Zadovoljan sam kako su prošle pripreme, ta četiri tjedna smo dobro odradili, iako smo se okupljali u hodu. Za sad je sve dobro, samo mali Vasilj ne konkurira. I Rukavina koji još nije zdrav. Kvalitetnija smo momčad i vjerujem da ćemo to pokazati."

O Hajduku, Livaji...

''Maksimalno ozbiljno shvaćamo utakmicu. Trofej je u igri, čujem da će biti dobra atmosfera, moramo biti pravi.

Livaja? On je jedan od najboljih igrača lige, u top 3 ili top 5 igrača lige. Znamo što on znači za Hajduk, nećemo mijenjati pristup s naše strane, a koliko će to ostaviti traga na njima, to nas ne brine. ''

Dva fronta zahtijevaju nove igrače

Trener Bišćan zadovoljan je Bernauerom koji će za početak više prilika dobivati u HNL-u.

Što se tiče gustog rasporeda i novih igrača rekao je: ''Igramo subota-petak. Onda nas čeka jak ritam, brutalan, ali Dinamo je na to navikao. Svjesni smo toga i trebat ćemo dobar broj igrača za to i da rezultati budu dobri. Kao i svakom treneru, uvijek nam nedostaju dva-tri igrača.

Svjesni smo, radimo na tome, nije tajna. Namjeravamo dovesti igrače jer kreće se jako na dva fronta i trebat ćemo konkurentnu ekipu za borbu za vrh i da ispunimo sve ciljeve u Europi.''

Što se tiče ambijenta, on će biti fenomenalan. Prodano je već 12 tisuća ulaznica, a sjeverna tribina praktički je rasprodana. Boysi će kao i uvijek biti snažan vjetar u leđima Plavima, a sutra se očekuje odlična prodaja, obzirom na važnost utakmice i lijepo vrijeme.

