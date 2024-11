Bio je na rubu odustajanja, a sada već ima Zlatnu loptu na polici: 'To je bila odluka mog života'

Španjolski as, Rodri, najnoviji osvajač Ballon d'Ora, otvoreno je progovorio o žrtvama koje je morao podnijeti tijekom svoje mladosti te priznao da je u dobi od 17 godina bio na rubu odustajanja od nogometne karijere.

Njegov put do vrha nije bio lagan. Rodri je 2007. godine, s 11 godina, pristupio omladinskoj školi Atletica iz Madrida, gdje je proveo šest godina gradeći temelje svoje karijere. Međutim, 2013. godine suočio se s najtežom odlukom – napustiti obitelj u Madridu kako bi se pridružio akademiji Villarreala. Prve prave prilike dočekao je tek 2015. godine kada je debitirao za drugu momčad dok je na profesionalni debi za prvu ekipu čekao još 10 mjeseci.

U razgovoru za emisiju El Hormiguero koji je prenio španjolski AS, prisjetio se te faze života.

"Nogomet prestane biti hobi i postane profesija. Ako želiš dosegnuti vrh, daješ sve, a da ne znaš hoćeš li išta dobiti zauzvrat. Nisam imao tipičnu adolescenciju; propustio sam mnoge važne trenutke. Odlazak iz obitelji kako bih igrao za Villarreal bila je najvažnija odluka mog života. Prva godina bila je iznimno teška. Između 17. i 19. godine moraš napraviti veliki iskorak. Nazvao sam oca potpuno shrvan i pitao ga ima li smisla sve što sam žrtvovao da bih nastavio. Rekao mi je da u preostalom vremenu dam sve od sebe, zaboravim na posljedice i shvatim da nemam što izgubiti, već samo dobiti."

Unatoč izazovima, Rodrijeva predanost i naporan rad doveli su ga do samog vrha svjetskog nogometa. No, njegova karijera doživjela je težak udarac ove sezone kada je u rujnu zadobio ozljedu prednjeg križnog ligamenta i meniskusa tijekom utakmice Premier lige protiv Arsenala, a ta će ga ozlijeda s terena udaljiti do početka sezone 2025./2026. Unatoč tome, sa sigurnošću može reći da su mu se muke itekako isplatile.

