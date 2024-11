Mojmira pitala izbornika: 'Hoćete li dočekati novi Maksimir?'; Dalić: 'Možda kao navijač'

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić gostovao je u RTL Direktu u srijedu navečer. Govorio je o ždrijebu, mladim igračima, svom izborničkom poslu, ali se dotaknuo i bolne teme hrvatskog nogometa, a to je maksimirski stadion.

"Moram vas pitati, igrali na najljepšim stadionima na svijetu, a onda dođete na onaj, stvarno moram reći, užasan Maksimir. Sigurno si i vama više dosadila obećanja da gradimo novi… Hoćete li ga dočekati? Da kad jednom dođete da tamo bude jedan lijep stadion", pitala je Mojmira

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Možda kao navijač", rekao je Zlatko i nasmijao voditeljicu pa nastavio.

"Ne razumijem da mi to ne možemo napraviti. Hrvatska zadnjih 20 godina ima sjajne stvar i rezultate. Gdje god dođemo dočeka nas vrhunska atmosfera i stadion, 50-60 tisuća ljudi. Mi to nemam, ne znam što reći. Puno se o tome razgovara i govori, ali mislim da bi bilo krajnje vrijeme da se to napravi", zaključio je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Cijeli intervju sa Zlatkom Dalićem

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa