Zlatko Dalić otkrio Mojmiri koji mu je poraz najteže pao u sedam godina karijere

Ma tko je taj? To je bila prva reakcija reakcija i ljudi i medija kad smo prije 7 godina i nešto sitno dobili novu osobu na najvažnijem mjestu, mjestu izbornika nogometne reprezentacije.

Zlatko Dalić tada je javnost bio nepoznat, znalo se da je bio trener u Ujedinjenim Emiratima i Saudijskog Arabiji, ali nismo mogli znati da će 13. po redu izbornik hrvatskom nogometu donijeti toliko sreće. Srebro u Rusiji, bronca u Katru, drugo mjesto u Ligi nacija, to je ostavština najdugovječnijeg i najuspješnijeg izbornika. Zasada.

Hrvatska je među 8 najboljih u Ligi nacija, u društvu smo Španjolske, Francuske... Zadovoljni ste?

"Jesam naravno. Hrvatska je opet među najboljih osam reprezentacija s velikom šansom da se plasiramo u final fouru što je bilo prošli put tako da moram biti sretan kad se pogleda cijela situacija. Hrvatska je dobila nekoliko sjajnih mladih igrača koji su naša sadašnjost i Hrvatska je napravila puno dobrih stvari. Možemo se boriti sa svima."

U petak ćemo doznati protivnike u Ligi nacija. Koga priželjkujete?

"Rekao sam da ne bih baš htio Španjolsku, ali ne bojimo se nikoga. Imamo potencijala, kvalitete, vjere u sebe da možemo napraviti velike stvari. Bit ćemo u ožujku još kvalitetniji."

Pobjeđivali smo Brazil, Englesku. Jesmo li i dalje dovoljno jaki da pobijedimo Francusku ili Španjolsku?

"Svih ovih godina borimo se protiv Francuske, Španjolske, Portugala, Engleske… To su naše utakmice i to je ono što Hrvatska može, što želi, što hoće. Imali smo sjajne rezultate, neočekivane. Nigdje nismo odustali i došli u vrh svjetskog nogometa."

Kako je igrati na Poljudu?

"Prekrasno. Sjajna atmosfera. Preko 33 tisuće ljudi. Dan sjećanja."

Zviždali su navijači Ivanu Perišiću nekidan na Poljudu. Nisu mu oprostili odlazak iz Hajduka.

"Možda toga nije trebalo biti jer je igrala reprezentacija. I bio je Dan sjećanja, ali ja razumijem emocije. Kad je Ivan dolazio u Hajduk bila su velika očekivanja, na kraju nije ispalo najbolje."

Ja moram priznati da više ni ne gledam jer mi je prestresno. U zadnje vrijeme stalno gubimo utakmice u zadnjim minutama. Počelo je Eurom, evo nastavilo se i na jesen pa opet prošli tjedan u Škotskoj. Što se događa? Je li to umor? Slaba koncentracija?

"Puno smo utakmica izgubili bodove u zadnjim minutama. baš zbog pada koncentracije. Desi se nekakva greška i mi primimo gol. Puno toga se ponavlja, moramo na tome poraditi. To je nešto što baš čovjeka razočara i oneraspoloži."

Osvojili smo svjetsku broncu, svjetsko srebro, igrali na najljepšim stadionima na svijetu: a kod kuće i dalje igrate na sramotnom Maksimiru. Sigurno si i vama više dosadila obećanja da gradimo novi…Hoćete li ga dočekati?

"Možda kao navijač. ne razumijem da mi to ne možemo napraviti."

I u Škotskoj je bilo spornih odluka sudaca .ljutili ste se na crveni karton za Sučića. I dalje mislite da Hrvatska nema status kakav zaslužuje među sucima?

"Ono što sam prije govorio. Mi imamo tretman koji ne zaslužujemo. Mi smo sve dobili na terenu. Nas se treba poštovati i moramo biti primjer jer smo mala država koja radi sjajne stvari. Oni moraju reći pa dajte ljudi - Hrvatska je primjer, treba pokazati kako je Hrvatska to napravila, kako je Hrvatska uspješna, a negdje nas u gostima zakinu: u penalima, osam minuta produžetaka i to su one stvari koje se zaista ne mogu shvatiti i moramo se protiv njih boriti i ja ih moram reći."

Jeste li razgovarali s nekim o suđenju? Je li čuo netko te vaše kritike?

"Ja sam se borio na način na koji se mogu boriti. Nisam glasao za najboljeg igrača, golmana, trenera. To je neki moj revolt. Sve što govorim na utakmici, dobit ću crveni karton i bit ću isključen."

Gvardiol najbolji lijevi bek na svijetu. Super u obrani, zabija golove. jeste li ikada imali ovako dobrog mladog igrača?

"Joško je sigurno jedan od najboljih na svijetu. Tek ne na početku svoje karijere. Nije lako ni starijim igračima, ljudima da se nose s onim što on proživljava. Nije lako tu ostati smiren pa se desi neka greška. To moramo razumjeti. On je igrač koji će nositi Hrvatsku još 10, 15 godina."

Imamo nove mlade snage: bratići Sučić, Baturina…

"Dolaze igrači. Nikad Hrvatska neće biti bez velikih igrača. Samo im treba dati šansu."

Mladi su sjajni, ali znate da sve najviše zanima ide li Modrić u Ameriku?

"Nadam se da ide."

Sedam godina ste nedavno proslavili na čelu reprezentacije. To je dulje nego itko prije vas. Jeste li u nekom momentu razmišljali: ma što je meni ovo trebalo?

"U mojih sedam i nešto godina bilo je puno lijepih trenutaka, puno pobjeda, puno uspjeha, radosti i veselja hrvatskog naroda, to je ono što pamtim. Dočeka, medalja... One stvari koje su u manjem broju bile loše, ja ne pamtim i ne želim se toga sjećati, ali bilo je tih trenutaka kad sam sam sebe pitao 'što meni ovo treba?'. Nakon svega što sam napravio dobroga, desi se jedan poraz, nije još sudac svirao kraj, u nekim medijima stoji anketa 'Treba li Dalić otići?', ali ja sam uspio sam sebe istrenirati da me nije briga za to. Bilo je teško doći do toga. I to preporučujem svima - Imajte svoj pravac, ne odustajte i zanemarite kritike jer netko jedva čeka da vi odustanete."

U zemlji s 4 milijuna izbornika: dolaze li sva ta mišljenja trebali ste ovo, zašto nisi izvadio ovoga….je li vam prijatelji to govore?

"Ima toga jako puno. Netko govori s dobrom, netko s lošom namjerom. Lijepo je sve saslušati."

A doma, na obiteljskom ručku?

"Pokušavam to izbjeći maksimalno."

Koji vas je poraz najviše zabolio?

"Jedina mrlja je zadnji Euro, ali nismo ispali jer je Hrvatska loša nego jer je sudac produljio utakmicu osam minuta."

Cijeli intervju pogledajte u videu...