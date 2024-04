Real Madrid je s(p)retnijim izvođenjem jedanaesteraca izborio polufinale Lige prvaka nakon spektakularnog dvomeča protiv Manchester Cityja. Prvi susret na Santiago Bernabeuu završio je 3-3, a u uzvratu na Etihadu bilo je 1-1.

Pitanje putnika u polufinale riješeno je raspucavanjem s bijele točke koje je također bilo puno drame, a utakmicu je komentirao i Jude Bellingham.

"U drugom poluvremenu se svatko od nas morao žrtvovati i igrati nešto što uglavnom ne igra, ali uspjeli smo. Naša najveća snaga je u tome što Carlo obično dozvoljava igračima da igraju s puno slobode. Neke momčadi su mnogo strukturiranije, imaju određen stil i određene šablone u igri. Međutim, naš trener nas jednostavno ispuni mirom i samopouzdanjem prije utakmice", rekao je 20-godišnji Englez pa pojasnio:

"Prije utakmice sam ga uhvatio kako zijeva. Pitao sam ga je li umoran. On mi je odgovorio: "Vi morate izaći na teren i malo me razbuditi". Takvu vam on mirnoću i atmosferu donosi", rekao je Bellingham koji je oduševio pobjedničkim stavom i pozitivom koju je pokazao i kada je kao prvi krenuo hrabriti sve oko sebe nakon što Modrić nije zabio prvi penal u raspucavanju.

