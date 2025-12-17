Čovjek bi rekao da su dosad već naučili: Bayernu su smiješna slična prezimena njihovih Hrvata

Bogata povijest Bayerna itekako je protkana hrvatskim igračima i trenerima. Njemački velikan neke od svojih najvećih uspjeha u povijesti može zahvaliti upravo Hrvatima.

No, bavarski ponos, često nazivan i FC Hollywood, još uvijek nije naviknut na hrvatska imena i prezimena.

Za mladu momčad Bayerna u juniorskoj Ligi prvaka igraju hrvatski stoperi Filip Pavić (15) i Raphael Pavlić (17), a ljudima koje je Bayern zaposlio da se 'bave društvenim mrežama' su prezimena dvojice naših talenata smiješno slična.

"Noćna mora svakog komentatora", napisali su uz emotikon kosturske glave.

Također, napisali su Pavic i Pavlic iako su često upravo oni ti koji su znali reagirati na međunarodnim natjecanjima kada se njihov klub ili netko od njihovih igrača nije pisao s pravilnim 'u' u München.

Dodajmo i kako oba igrača trenutno igraju za mlade izborne vrste Njemačke, ali 'noć je još mlada'.

