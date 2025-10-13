Bayern troši doslovno bogatsvo na oporavak Stanišića: Pogledajte uređaj s kojim Josip trenira

Zvijezda Bayerna Josip Stanišić trenirao je pod nadzorom novog voditelja rehabilitacije Benjamina Sommera s uređajem 'Sprint 2' koji košta čak 18.000 eura.

Novi voditelj rehabilitacije donio je i nove metode u Bayern. Benjamin Sommer (43) pridružio se u kolovozu iz bundesligaškog rivala Eintrachta Frankfurta. Novi voditelj rehabilitacijskog odjela u njemačkom rekordnom prvaku vrlo je prisutan na terenu za trening - svi rehabilitacijski treninzi odvijaju se pod njegovim nadzorom.

U četvrtak je Josip Stanišić, koji ima djelomičnu rupturu medijalnog ligamenta u desnom koljenu) koristio novi uređaj u svom rehabilitacijskom treningu.

Na ovom uređaju s vitlom za sajlu, zvijezde mogu izvoditi trčanja i sprinteve s precizno podešenim otporom – sve digitalno kontrolirano i analizirano izravno od strane uređaja uz praćenje podataka na iPadu.

No, ovaj novi čudotvorni uređaj čudi čak i Nijemce budući da novi model 'Sprint 2' krajnjeg kupca košta 18.000 eura. Popularni FC Hollywood si to izgleda može priuštiti kako bi se osigurao dobar oporavak i poboljšana kondicija za zvijezde trenera Vincenta Kompanyja (39).

Trčanje s otporom

Ovaj uređaj od 18.000 eura koriste i superzvijezde u ostalim sportovima - olimpijska prvakinja u skoku u dalj Malaika Mihambo (31) također trenira sa "Sprint 2".

Osvajačica zlatne medalje iz Tokija 2020. (koje su se održale 2021. zbog pandemije) objašnjava: "Korostim ga za trčanje s otporom, što znači da u osnovi trčite s dodatnom težinom." Baš kao što to radi zvijezda Bayern Münchena Stanišić tijekom rehabilitacije.

Međutim, Mihambo (koja je osvojila srebro na Svjetskom prvenstvu 2025. u Tokiju i Olimpijskim igrama 2024. u Parizu) također koristi stroj 'obrnutim putem': "S njim radim i supramaksimalna trčanja, gdje trčite uz potporu trakcije. To znači da me vuče brže nego što bih inače mogla, tako da moje tijelo na kraju može naučiti samo postići takve brzine. Cilj je, naravno, jednostavno postati brži."

Sada i Bavarci koriste sprint box za svoj trening, a vidjet ćemo kako će pomoći našem Josipu. Nadamo se što bržem i što uspješnijem oporavku, a kako sve skupa izgleda možete pogledati OVDJE.

