Bavarski gigant kupuje novi stadion! Allianz Arena više nije dovoljna za Bayern

Od 2005. godine Bayern svoje domaće utakmice odigrava na modernoj Allianz Areni, stadionu koji može ugostiti oko 75 tisuća gledatelja. Godine 2017. klub je otvorio i vlastiti kampus, namijenjen mlađim uzrastima i ženskoj ekipi, no taj objekt raspolaže s tek oko 2,5 tisuće mjesta na tribinama. Upravo zbog toga, u klubu su počeli razmišljati o novom rješenju za domaće utakmice ženskog tima.

Kao najizglednija opcija pojavio se Hachinger Sportpark, stadion na kojem nastupa niželigaš Unterhaching. Njegov predsjednik, Manni Schwabl, godinama je pokušavao otkupiti stadion od grada, ali dogovor nikada nije postignut. Budući da je rok za kupnju istekao, sada je priliku dobio Bayern.

Foto: Frank Hoermann/sven Simon/imago Sportfotodienst/profimedia

Prema informacijama njemačkog Bilda, razgovori između Bayerna i grada već su u poodmakloj fazi, a spominje se cijena od oko 7,5 milijuna eura. Hachinger Sportpark trenutačno prima oko 15 tisuća gledatelja, što bi ženskoj momčadi Bayerna itekako odgovaralo, posebice jer su njihovi susreti u posljednje vrijeme na Allianz Areni znali privući i više od 50 tisuća navijača.

