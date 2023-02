Bartolu Kunertu tek je 16 godina, igrao je za kadete Rudeša u Prvoj HNL, a posljednjeg dana zimskog prijelaznog roka otišao je u Lazio.

"Kunert je u naš klub stigao u srpnju 2021. godine iz sisačke Segeste, te je prezentacijama na poziciji veznog igrača, 'osmice' i desetke', privukao pozornost rimskog kluba. U utorak su predstavnici Lazija stiglu u Hrvatsku te su zajedno s Bartolom i roditeljima odletjeli za Rim, gdje je naš igrač stavio potpis na ugovor", objavio je Rudeš.

"Naš klub definitivno ima viziju, a nju pretvaramo i u misiju. Sve ono što govorimo i potvrđujemo iz svakodnevno, odnosno sprovodimo u djela. Zato zahvaljujem svim akterima navedene suradnje, posebno obitelji Kunert, a ne mogu vam opisati koliko smo ponosni na Bartola. S toga mu i ovim putem želimo puno sreće u daljnjem razvoju sportske karijere", rekao je direktor NK Rudeša Stipe Čondrić.

"Sretni smo jer ovo je ozbiljan transfer. Također, nagrada je to svim ljudima u omladinskom pogonu, onima koji su procijenili njegovo znanje. Velika je to čast za sve, pa i Segestu. Naravno, želimo mu puno sreće u daljnjem razvoju i nadamo se, odnosno vjerujemo da će jednog dana postati vrhunski igrač, pa i dogurati do reprezentacija, prvo mlađih dobnih kategorija, a potom i A reprezentacije", dodao je sportski direktor kluba Silvio Marić.

Oglasio se i direktor omladinske škole Rudeša Fabijan Komljenović.

"Škola je krenula u sasvim drugom smjeru, odnosno želimo je podići na višu razinu. Bazirat ćemo se na dobroj akademiji i školi, a kao što vidimo krenuli s pozitivnim transferom. Vjerujem da će ih u budućnosti biti još više. Ovo je velika stvar za Rudeš. U jednu ruku, žao mi je što je Bartol napustio Rudeš, ili što ga nisu prepoznali neki hrvatski veći klubovi. Međutim, ovo je, kao što je rekao Marić, odlična odskočna daska, nadamo se i prema reprezentaciji. Imamo još kvalitete, nastojat ćemo biti prepoznatljivi u Hrvatskoj u radu s mladima. Najvažnije je biti strpljiv, kvalitete unutar kluba imamo, mislim ovdje na trenerski pogon. Ponavljam, osim što nam je financijski ovo velika pomoć, nagrada je to svim vrijednim ljudima u klubu. I idemo tako dalje, stvarajući igrače za našu prvu momčad i velike stvari."

Kunert se priključio U17 momčadi Lazija koja se trenutno nalazi na prvom mjestu u talijanskom prvenstvu do 17 godina – Skupina C.