Uspješan dan su obavili čelnici nogometnog kluba Barcelone. Nakon što je na Camp Nou doveden Brazilac Raphinha iz Leedsa ujedno je i produljena suradnja s francuskim nogometašem Ousmanom Dembeleom.

Ovaj 25-godišnji francuski krilni napadač potpisao je novi ugovor, koji traje do 2024. godine, a na njegovom ostanku te produljenju suradnje inzistirao je trener katalonske momčad Xavi. Više puta je nekadašnja zvijezda Barcelone, a danas trener momčadi, naglasio da Dembelea vidi kao jednog od „glavnih stupova nove Barcelone“.

U Barcelonu je Dembele došao 2017. godine iz dortmundske Borussije i to u transferu koji je vrijedio čak 140 milijuna eura. No, u Barceloni se nije nastavila uzlazna putanja ovog nogometaša koji je vrlo rijetko pokazivao igre na visokoj razini. Do sada je ukupno odigrao 150 utakmica za Barcelonu te je postigao 32 pogotka uz 34 asistencije.

Došao i Raphinha

Što se Raphine tiče, Barcelona je objavila kako je dogovoren prelazak brazilskog ofenzivca Raphinhe iz Leeds Uniteda. Za kompletiranje prelaska preostalo je još da Raphinha obavi rutinski liječnički pregled.

Financijski detalji transfera nisu objavljeni, no španjolski mediji spominju odštetu u visini od 58 milijuna eura koja bi mogla narasti i do 68 milijuna ovisno o dodatnim bonusima.

Za brazilskog reprezentativca zainteresirani su bili i Chelsea i Arsenal, no on je izabrao Barcelonu. Tijekom dvije sezone provedene u Leedsu, u koji je stigao iz Rennesa, Raphinha je postigao 17 pogodaka u 67 nastupa u svim natjecanjima.

Raphinha je treće ovoljetno pojačanje Barcelone, nakon Francka Kessiea i Andreasa Christensena.

Odakle novac?

E sada, jedno od pitanja koje si svi bolje upućeni pratitelji nogometa postavljaju jest - odakle Barceloni novac za ove poslove? Opće je poznato kako je Barcelona u golemim dugovima i vrlo teškoj financijskoj situaciji. Svijet je doznao za to prošle godine kada se Barcelona javno sramotila iznošenjem detalje iz pregovora s Lionelom Messijem.

Pokazalo se da Barcelona ima goleme dugove prema Argentincu, dakako uz još preostali dug od raznih kredita, a zbog rasturenog budžeta nisu mogli niti registrirati Messija, zbog čega je on morao otići u PSG. Navodno, prema ESPN-u, Barcelona je dužna oko 1.3 milijarde eura, i do sada je bilo govora o tome da mogu dovoditi igrače jedino kao "free agente", dakle bez odštete, da moraju drastično rezati primanja igračima i da mogu plaćati i registrirati igrače jedino ako nekoga prodaju.

Trenutno imamo situaciju u kojoj je Barcelona akvizirala trojicu pojačanja i potpisala je lukrativan ugovor s Dembeleom, a otišli su im uglavnom potpuno nevažni igrači kao što su Clement Lenglet, Adama Traore, Arnau Comas, Lazar Carević, Luuk de Jong i Ferran Jutgla.

E sada, čak niti dobro upućeni ekspert za transfere Fabrizio Romano, nema pojma odakle Kataloncima novac.

"Da budem iskren, ne znam. Ljudi iz nogometa ne znaju, menadžeri ne znaju… Nitko ne zna kako trenutno imaju toliko novca", rekao je Romano za podcast Que Golazo.