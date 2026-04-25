SPREMA SE SLAVLJE /

Barcelona povećala prednost na +11! Naslov će proslaviti baš protiv Reala na Nou Campu?

Foto: Manu Reino/DeFodi Images/Profimedia

25.4.2026.
18:36
Hina
Nogometaši Barcelone uvjerljivo kroče kroz prvenstvene zamke i svakim su novim vikendom sve bliže novom naslovu prvaka, u 33. kolu La Lige slavili su s 2-0 kod Getafea.

Premda oslabljena u ovom susretu Barcelona je rutinski osvojila nova tri boda postigavši po jedan pogodak u svakom poluvremenu. Fermin Lopez je u samom smiraju prvog dijela bio strijelac za 1-0, dok je sve zaključeno kada je engleski reprezentativac Rashford u 74. minuti postavio konačnih 2-0.

Barcelona sada ima velikih 11 bodova prednosti u odnosu na drugoplasirani madridski Real. Do kraja sezone je još pet kola.

U iznimno važnoj utakmici za donji dom ljestvice španjolske La Lige nogometaši Alavesa su pred svojim navijačima pobijedili Mallorcu s 2-1. Ogled za Alaves nije dobro počeo jer su gosti poveli već u 18. minuti golom Virgilija. Izjednačenje je uslijedilo u 56. minuti kada je nakon kornera Martinez bio najviši u skoku i glavom pogodio za 1-1.

Uslijedili su žestoki napadi domaćina, a junak Alavesa Toni Martinez drugi je pogodak postigao u 69. minuti za 2-1 i preokret. Minimalnu prednost domaćin je uspio zadržati do kraja. Alaves je time napustio zonu ispadanja, a usporedno s tim je preskočio i subotnjeg suparnika Mallorcu. U opasnu zonu ispadanja sada je skliznula Sevilla.

Nedjeljni parovi 33. kola su Rayo Vallecano - Real Sociedad, Oviedo - Elche, Osasuna - Sevilla i Villarreal - Celta, dok će kolo u ponedjeljak zaključiti Espanyol - Levante.

POGLEDAJTE VIDEO: Barcelona prvu domaću utakmicu ove sezone u La Ligi igra na stadionu za trening

BarcelonaReal MadridLa Liga
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
