Posljednja financijska izvješća u Barceloni vrlo su zabrinjavajuća. Kako su ovih dana javili španjolski mediji, jedan od najjačih i najpoznatijih nogometnih klubova na svijetu trenutno grca u dugovima koji iznose nešto više od 800 milijuna eura.

Prema najnovijim informacijama koje je u javnost pustila Cadena SER, Barcelona će morati do osmog mjeseca vratiti polovicu tog duga odnosno 400 milijuna eura za kredite i pozajmice koje je uzela.

No ni tu ne prestaju problemi koje je Barceloni ostavio sad već bivši predsjednik kluba Jose Maria Bartomeu. U planu je pozajmica od još 800 milijuna eura kojom se planira obnova stadiona Camp Nou, no još uvijek taj posao nije do kraja dogovoren.

🚨 LATEST INFO: FC Barcelona have a total debt of €820M and in August 2021, the club is due to repay more than €400M of the debt.

⚠️ The contract with Goldman Sachs (Espai Barça) would mean increasing the debt to more than 1.6 Billion!#FCB 💰❌

Via (🟢): @QueThiJugues pic.twitter.com/GXdpH1cl8G

