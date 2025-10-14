Postaje zaštitno lice /

Barça mijenja grb za Eda Sheerana: Evo kako će izgledati novi dresovi za El Clásico!

Barça mijenja grb za Eda Sheerana: Evo kako će izgledati novi dresovi za El Clásico!
×
Foto: Gongora/nurphoto/shutterstock Editorial/profimedia

Dvoboj Reala i Barcelone u Madridu se igra 26. listopada

14.10.2025.
13:29
HINA
Gongora/nurphoto/shutterstock Editorial/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

U skorašnjem velikom derbiju kod madridskog Reala nogometaši Barcelone će na svojim dresovima nositi logo novog albuma britanske pop zvijezde Eda Sheerana.

Na prednjoj strani dresa igrača Barcelone pisat će Play, što je osmi studijski album 34-godišnjeg Sheerana, a to će ujedno biti nastavak suradnje Barcelone i Spotifyja koja je ranije iznjedrila slične poveznice s Rolling Stonesima, Coldplayjom, Drakeom i ostalima.

Dvoboj Reala i Barcelone u Madridu se igra 26. listopada. Trenutačno je na ljestvici španjolske La Lige vodeći Real s 21 bodom, dok Barcelona ima dva boda manje.

„Ponosan sam što ću vidjeti logo svog novog albuma na dresu Barcelone. Veliki sam ljubitelj nogometa i Barcelone“, izjavio je Sheeran koji je manjinski vlasnik engleskog drugoligaša Ipswicha, a zadovoljan je ovom suradnjom i napadač Barcelone, Poljak Robert Lewandowski.

„Neke od pjesme Sheerana su standardno na listi onoga što slušamo u svlačionici. Bit će lijepo istrčati s logom njegovog albuma na dresu“, poručio je Lewandowski.

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatska na korak do Mundijala: Dalić o problemima, Modriću i noćnim utakmicama u Americi

BarcelonaReal MadridEl ClasicoEd Sheeran
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Postaje zaštitno lice /
Barça mijenja grb za Eda Sheerana: Evo kako će izgledati novi dresovi za El Clásico!