PSG planira senzacionalan transfer: 400 milijuna za čudo Barcelone

Lamine Yamal, 18-godišnje čudo Barcelone, ponovno je ozlijeđen i propustit će desetak dana igre, kao i okupljanje reprezentacije Španjolske. Pauzu je iskoristio za kratki odmor u Hrvatskoj sa svojom djevojkom Nicki Nicole.

Dok je uživao na Jadranu, u Dohi je održan hitan sastanak čelnika PSG-a. Prema pisanju Mundo Deportiva, glavna tema bio je upravo Yamal. Parižani ga žele dovesti “pod svaku cijenu” i spremni su ponuditi čak 400 milijuna eura, uz plaću koja bi ga učinila najplaćenijim igračem svijeta.

Problem je, naravno, Yamalov ugovor s Barcelonom do 2031. i klauzula od milijardu eura. Katalonci ne žele ni čuti za pregovore, no PSG se nada da bi preko agenta Jorgea Mendesa mogao barem otvoriti vrata razgovora.

Ako do transfera dođe, srušio bi i Neymarov rekord iz 2017., kada je PSG za njega platio 222 milijuna eura.

