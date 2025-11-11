FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
BOŽICA SE MUČI /

Atalanta objavila tko će naslijediti Jurića: Je li ovo uistinu korak naprijed?

Atalanta objavila tko će naslijediti Jurića: Je li ovo uistinu korak naprijed?
×
Foto: Profimedia

Od kolovoza je La Dea pobijedila u samo četiri utakmice

11.11.2025.
17:02
Hina
Profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Atalanta Bergamo, koja je razočaravajuće trinaesta u talijanskom prvenstvu, u utorak je imenovala Rafaelea Palladina svojim novim trenerom, na poziciju koja je ostala upražnjena odlaskom Hrvata Ivana Jurića prethodnog dana.

"Raffaele Palladino potpisao je s Nerazzurrima ugovor koji istječe 30. lipnja 2027.", objavili su pobjednici Europske lige iz 2024.

Bivši talijanski reprezentativac, 41-godišnji Palladino započeo je svoju trenersku karijeru u Monzi, isprva radeći s mlađim momčadima prije nego što je 2022. preuzeo prvu momčad i vodio dvije sezone u Serie A. Zatim se pridružio Fiorentini, gdje je završio šesti u Serie A prije nego što je iznenađujuće napustio klub prošlog srpnja nakon samo jedne sezone.

Palladino preuzima uzde momčadi koja se još nije oporavila od odlaska svog kultnog trenera Gian Piera Gasperinija, koji je nakon sedam sezona u Bergamu otišao u Romu.

Od kolovoza, "La Dea" (Božica) je pobijedila u samo četiri utakmice, dvije u ligi i dvije u Ligi prvaka, od ukupno petnaest odigranih susreta.

U ligi dolaze nakon dva uzastopna poraza i, nakon jedanaestog kola, nalaze se na 13. mjestu, jedanaest bodova iza vodećeg tima i šest bodova iznad 18. mjesta, mjesta koje trenutno zauzima Genoa, a koje vodi u Seriu B.

Atalanta je četvrti klub Serie A koji je ove sezone promijenio trenera nakon Juventusa (Igora Tudora zamijenio Luciano Spalletti), Genoe (Patricka Vieiru zamijenio Daniele De Rossi) i Fiorentine (Stefana Piolija naslijedio Paolo Vanoli).

Standings provided by Sofascore
AtalantaIvan Jurić
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
BOŽICA SE MUČI /
Atalanta objavila tko će naslijediti Jurića: Je li ovo uistinu korak naprijed?