Ovako je Petković upisao prvu asistenciju sezone za pobjedu svog kluba
Makedonac Darko Čurlinov postigao je dva pogotka u prvom poluvremenu
U utakmici prvog kola skupine C turskog Kupa nogometaši Kocaelispora su na domaćem terenu s 3-1 nadigrali drugoligaša Erzurumspor.
Makedonac Darko Čurlinov postigao je dva pogotka u prvom poluvremenu. Prvi u 18. minuti te za 2-0 na samom kraju prvog dijela. Asistent kod drugog pogotka bio je hrvatski nogometaš Bruno Petković.
Nonge je u 53. minuti povećao na 3-0, dok je Baiye u 88. pogodio za počasni pogodaka sastava koji se trenutačno nalazi na šestom mjestu ljestvice turske druge lige.
Petković je zamijenjen u 71. minuti, dok Hrvoje Smolčić nije ovaj put nastupio za Kocaelispor.
Turski kup se igra u tri skupine, a po dvije najbolje momčadi iz svake skupine izborit će plasman u četvrtfinale, kao i dvije najbolje trećeplasirane momčadi.
