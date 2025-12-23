FREEMAIL
TURSKI KUP /

Ovako je Petković upisao prvu asistenciju sezone za pobjedu svog kluba

Ovako je Petković upisao prvu asistenciju sezone za pobjedu svog kluba
Foto: Ali Atmaca/afp/profimedia

Makedonac Darko Čurlinov postigao je dva pogotka u prvom poluvremenu

23.12.2025.
15:31
Hina
Ali Atmaca/afp/profimedia
U utakmici prvog kola skupine C turskog Kupa nogometaši Kocaelispora su na domaćem terenu s 3-1 nadigrali drugoligaša  Erzurumspor.

Makedonac Darko Čurlinov postigao je dva pogotka u prvom poluvremenu. Prvi u 18. minuti te za 2-0 na samom kraju prvog dijela. Asistent kod drugog pogotka bio je hrvatski nogometaš Bruno Petković.

Sve o hrvatskim nogometašima čitajte na portalu Net.hr.

Nonge je u 53. minuti povećao na 3-0, dok je Baiye u 88. pogodio za počasni pogodaka sastava koji se trenutačno nalazi na šestom mjestu ljestvice turske druge lige.

Petkovićevu asistenciju pogleajte OVDJE.

Petković je zamijenjen u 71. minuti, dok Hrvoje Smolčić nije ovaj put nastupio za Kocaelispor.

Turski kup se igra u tri skupine, a po dvije najbolje momčadi iz svake skupine izborit će plasman u četvrtfinale, kao i dvije najbolje trećeplasirane momčadi.

