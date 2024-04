Nogometaši Arsenala barem privremeno su preuzeli vrh ljestvice engleskog prvenstva nakon što su u susretu 31. kola Premier lige pobijedili Luton Town s 2-0. Golove za pobjedu Topnika zabili su Martin Odegaard (24) i Daiki Hashioka (44-ag).

Tri boda je osvojio i aktualni prvak Manchester City koji je sa 4-1 na krilima sjajnog Phila Fodena porazio Aston Villu. Rodri je golom u 11. minuti doveo City u vodstvo, no devet minuta kasnije je izjednačio Jhon Duran. Građani su u samoj završnici prvog dijela golom Phila Fodena poveli sa 2-1, a isti je igrač u 62. minuti zabio i treći gol za domaćine, a sjajnu predstavu je zaokružio hat-trickom u 70. minuti.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Hrvatski reprezentativac Joško Gvardiol odigrao je cijeli susret za City, dok je Mateo Kovačić ušao u igru u 75. minuti.

Večeras su bez golova igrali i Brentford i Brighton.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Posljednja dva susreta ovoga kola na rasporedu su u četvrtak, a sastaju se Liverpool - Sheffield United, te Chelsea - Manchester United.

Na ljestvici vodi Arsenal sa 68 bodova, dok Liverpool i Manchester City imaju po 67 bodova. Dodajmo kako Arsenal i City imaju po susret manje, a Liverpool dvije utakmice zaostatka.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Bilić bolji od Gerrarda

U Saudijskoj Arabiji vidjeli smo dvoboj dva bivša trenera u toj ligi. Al Fateh našeg Slavena Bilića je u 26. kolu tamošnjeg prvenstva s 1-0 pobijedio Al Ettifaq kojes klupe vodi Steven Gerrard.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Trenutak odluke dogodio se u 80. minuti kada je zabio Zelarayan.

Bilićeva momčad je šesta s 37 bodova, jednim više od Al-Ettifaqa.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

PSG u finalu Kupa

U finalu francuskog nogometnog Kupa 25. svibnja u Villeneuve-d'Ascqu igrat će Lyon i PSG.

PSG je mjesto u finalu izborio porazivši Rennes sa 1-0. Pogodak odluke u susretu igranom na Parku prinčeva zabio je Kylan Mbappe u 40. minuti. Bio je to njegov osmi gol u kupu ove sezone, te 37. ukupno. Samo su Michel Platini (44), Delia Onnis (44) i Bernard Lacombe (39) zabijali više u Coupe de France. Tri minute ranije Mbappe nije realizirao jedanaesterac, njegov udarac obranio je Steve Mandanda.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

PSG će u finalu igrati protiv Lyona koji je u utorak na svom terenu svladao drugoligaša Valenciennes s 3-0. PSG je izborio 20. finale, a do sada je slavio 14 puta, dok će za Lyon to biti deveto finale, a do sada su "Lavovi" slavili pet puta, posljednji put 2012. godine.