Arsenal nastavio gaziti Ligom prvaka, a jedan igrač postavio rekord koji se neće srušiti godinama

Nakon što je u kolovozu ušao u igru protiv Leedsa i postao drugi najmlađi igrač u povijesti Premier lige, sada je Max Dowman (15) ulaskom u igru u 3:0 pobjedi Arsenala postao i najmlađi igrač u povijesti Lige prvaka.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Petnaestogodišnji Dowman rođen je 31. prosinca 2009. godine, a ove je sezone skupio već pet nastupa za londonskog velikana. Igrao je dvije utakmice u Premier ligi, jednu u Ligi prvaka i dvije u kupu, uključujući i 71 minutu protiv Brightona, a iako ima samo 15 godina, Max Dowman igra za reprezentaciju Engleske do 19 godina. Arsenal je ovom pobjedom zadržao stopostotnost te se nalazi na prvom mjestu s 12 bodova u četiri kola i gol razlikom 11:0.

Tablice omogućuje Sofascore

POGLEDAJTE VIDEO: Brazil želi igrati s Hrvatskom