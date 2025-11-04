REKORD /

Arsenal nastavio gaziti Ligom prvaka, a jedan igrač postavio rekord koji se neće srušiti godinama

Arsenal nastavio gaziti Ligom prvaka, a jedan igrač postavio rekord koji se neće srušiti godinama
Foto: Pavel Mazáč/cnc/profimedia

Dowman je s trona skinuo bivšeg igrača Borussije Dortmund, Youssoufa Moukokoa, koji je imao 16 godina i 18 dana kada je debitirao protiv Zenita.

4.11.2025.
21:01
Sportski.net
Pavel Mazáč/cnc/profimedia
Nakon što je u kolovozu ušao u igru protiv Leedsa i postao drugi najmlađi igrač u povijesti Premier lige, sada je Max Dowman (15) ulaskom u igru u 3:0 pobjedi Arsenala postao i najmlađi igrač u povijesti Lige prvaka.

Petnaestogodišnji Dowman rođen je 31. prosinca 2009. godine, a ove je sezone skupio već pet nastupa za londonskog velikana. Igrao je dvije utakmice u Premier ligi, jednu u Ligi prvaka i dvije u kupu, uključujući i 71 minutu protiv Brightona, a iako ima samo 15 godina, Max Dowman igra za reprezentaciju Engleske do 19 godina. Arsenal je ovom pobjedom zadržao stopostotnost te se nalazi na prvom mjestu s 12 bodova u četiri kola i gol razlikom 11:0.

 

   

 

      Tablice omogućuje Sofascore

   

