Heroj Osijeka nakon prekida golgeterskog posta: 'Jedino Dinamo odskače kvalitetom'

Nogometaši Osijeka svladali su Goricu na gostovanju u osmom kolu SuperSport HNL-a. Junak utakmice i strijelac jedinog pogotka bio je Arnel Jakupović koji je tako postigao prvi prvenstveni pogodak ove sezone te prvi u HNL-u još od 27. travnja i utakmice s Hajdukom. Sada je dao intervju za službenu stranicu lige u kojem je naglasio koliko mu ovaj pogodak znači:

"Konačno se i meni otvorilo i jako sam sretan zbog toga. Još sam sretniji kada uzmemo u obzir činjenicu da nam je taj pogodak donio vrijednu pobjedu na uobičajeno teškom gostovanju. U tom slučaju nije bitno tko će zabiti, najvažnija su tri boda" - rekao je u uvodu, a ovaj pogodak definitivno bi mu trebao pomoći sa samopouzdanjem:

"Mi napadači živimo od golova i zato mi je bilo važno probiti led. Tijekom priprema sam bio u dobroj golgeterskoj formi, a onda me je ozljeda malo poremetila i zato mi je drago da sam zabio Gorici. Ove sezone stvaramo puno prilika i zato je bitno da u završnici budemo puno mirniji nego u nekim prijašnjim utakmicama. I u Gorici smo stvorili puno prilika, a eto zabili taj jedan pogodak. Vjerujem da ćemo biti efikasniji. Puno smo pričali o tome, analizirali, u jednom trenutku smo došli do zaključka da suradnja u završnici može i mora biti puno bolja. I već protiv Gorice se to potvrdilo, akcija uoči mog pogotka je bila stvarno jako lijepa, a Šopov je u situaciji kad bi mnogi pucali sjajno asistirao i olakšao mi posao" - nastavio je Arnel.

Komentirao je i igru svoje momčadi za koju se uvažilo mišljenje kako je puno bolja nego što to rezultati pokazuju: "“Osjećaj je takav i među nama, dobro djelujemo kao momčad, ima puno automatizma u našoj igri, stvaramo puno prilika, ali, na našu žalost, to ne uspijemo svaki put materijalizirati. Uzet ću samo primjer utakmice u Puli protiv Istre 1961 u prošlom kolu... Po stvorenim izrazitim prilikama već smo do poluvremena trebali voditi 4:0, a na kraju smo poraženi. Puno smo promašivali i to nas je koštalo bodova i puno boljeg plasmana na prvenstvenoj ljestvici. Moramo učiti iz pogrešaka i biti mirniji u završnici."

Cilj Osječana je vratiti se na vrh ljestvice:

"Sve se može promijeniti za nekoliko kola, naravno pod uvjetom da nastavimo pobjeđivati u kontinuitetu, a uvjeren sam da možemo. U ovom trenutku jedino Dinamo odskače kvalitetom, igrom i rezultatima, mi ćemo nastojati rasti svakom novom utakmicom i stvoriti preduvjete visokog plasmana. Utakmica protiv Gorice je dokaz da smo na pravom putu, uspjeli smo pokazati kvalitetu i karakter, bili dobri u razdoblju igre kad je trebalo sačuvati rezultat i ostvariti pobjedu. U svakoj utakmici moramo biti maksimalno angažirani i onda će naša kvaliteta sigurno doći do izražaja."

Što se tiče njegovih osobnih ciljeva, oni su jasni: "Naravno da je prva želja da me zaobiđu ozljede, a onda da postignem više golova nego prošle sezone i upišem što je moguće više asistencija jer mi napadači uglavnom tako pomažemo momčadi. Vjerujem da je ovaj pogodak dobar početak" - završio je Jakupović.

