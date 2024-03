Arijan Ademi, kapetan Dinama, oprostio se od reprezentacije Sjeverne Makedonije.

Ademi je o svojoj odluci obavijestio izbornika Makedonije Blagoju Milevskija, koji ga nije uvrstio na popis za prijateljske susrete protiv Moldavije i Crne Gore te mu ponudio oproštajnu utakmicu.

"Posebno žalim zbog izostanka Arijana Ademija, on je iz osobnih razloga odlučio prekinuti reprezentativnu karijeru. Razgovarao sam s njim, kategoričan je u svojoj odluci. Nedostajat će nam kao osoba i nogometaš. Osjetio je da je vrijeme da završi s nastupima u reprezentaciji i da na njega više nećemo računati. Trebamo mu zahvaliti na doprinosu reprezentaciji i našem nogometu. Predložili smo organiziranje oproštaja u jednoj od sljedećih utakmica. On odlučuje hoće li to biti protiv Hrvatske u lipnju u Rijeci ili na prvoj utakmici na našem terenu u Skoplju", otkrio je Milevski.

Ademi će napuniti 33 godine krajem svibnja i njegova odluka ne predstavlja veliko iznenađenje i navodno je o odlasku u reprezentativnu mirovinu razmišljao već dugo.

Za reprezentaciju Sj. Makedonije nastupio je 33 puta i postigao četiri pogotka.

