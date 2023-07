Bivši hrvatski reprezentativac Ante Rebić nalazi se na izlaznim vratima talijanskog Milana i gotovo sigurno će ovoga ljeta napustiti San Siro. Iako je za talijanskog velikana odigrao 123 utakmice te zabio 29 golova i upisao 17 asistencija, ove sezone potpuno je ispao iz planova Stefana Piolia i prije nekog vremena rečeno mu je da ovo ljeto potraži novi klub.

Talijanski sportski list Corriere della Serra objavio je prošloga tjedna kako je Pioli rekao Rebiću da ne računa na njega, da je višak u njegovim planovima i da si mora potražiti novi klub. Piše talijanski novinar da je hrvatski krilni napadač to prihvatio i krenuo sa svojim menadžerima tražiti novi angažman.

Nakon toga je Pioli objavio popis igrača koji će putovati na pripreme za sljedeću sezonu u SAD, a na njemu nema Rebića i tako ga žele potjerati iz kluba.

A nedugo nakon tog poteza Rossonera, stigla je ponuda za otpisanog Rebića i to iz Turske.

Kako javlja turski novinar Yagiz Sabuncuoglu iz SportsDigitalea, njihov velikan Bešiktaš poslao je Milanu službenu ponudu za jednogodišnju posudbu Rebića, no on to nije prihvatio.

