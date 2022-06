Bivši napadač Hajduka Ante Vukušić, nakon što je igrao u Italiji, Njemačkoj, Rusiji, Belgiji i Sloveniji, karijeru nastavlja u susjedstvu, gdje je potpisao ugovor s Kolubarom iz Lazarevca. Kao grom iz vedra neba u petak je odjeknula vijest kako će sinjski dijamant sjajiti u Srbiji.

Na zimu su ga još kontaktirali

"Još na zimu su me kontaktirali, ali me nisu mogli registrirati. Klub je ambiciozan, a drže ga dva čovjeka. Predsjednik je Dragiša Urošević, a uz njega je tu i glavni čovjek lokalne općine. Cilj je uvesti klub u Europu. Htjeli su dovesti zvučno ime, pao je odabir na mene. Pratili su me dvije godine. Raspitali su se na mnogo mjesta", rekao je Vukušić za Dalmatinski portal, pa dodao:

"Nazvao me predsjednik Urošević, vidio da sam raskinuo ugovor s Tuzlom. Rekao je da mu treba zvijezda, igrač oko kojeg će graditi igru. Mislio sam se, ali onda je on došao u Sinj. Pričali smo četiri-pet sati. To nigdje nisam doživio, da me tako poštuju, osim u Hajduku i Olimpiji. Prezentirao mi je što želi. Svaki prijelazni rok bih dobivao ponude, na kraju bih odabrao najgoru", objašnjava Ante Vukušić i dodaje:

Predstavljen poput prave zvijezde

"Nakon sezone koja je bila ispod mog prosjeka znao sam da neću moći previše birati. Srpska superliga je poslije HNL-a najjača liga na Balkanu. Možda mi Bog vrati transfer, a ne da mi se dogodi nešto slično kao u Olimpiji. Zabio sam 26 golova i na kraju nisam otišao prema naprijed."

Rekao je da mu je predsjednik kluba omogućio da sam odabere na koliko će dugo potpisati ugovor, a on ga je potpisao na jednu godinu. Ugodno je iznenađen organizacijom kluba, a na upit o mogućim negativnim reakcijama ovako je odgovorio:

'Dobio sam dosta poruka podrške'

"Tko me voli, voljet će me, a tko me ne voli, može sve i svašta pisati. U Srbiji su svi iznenađeni transferom. U njihovim medijima su me predstavili kao pravu zvijezdu. Dobio sam dosta poruka podrške. Tko je normalan, znat će da se gleda kakav si čovjek. Tako sam i ja odgojen. Za mene su nacionalisti nebitni. Ja sam čovjek, katolik, vjernik. Ne gledam nacionalnosti. Imam prijatelje Srbe. Netko će gledati, osuditi me, ali to nije moj problem."