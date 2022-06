Bivši napadač Hajduka Ante Vukušić, nakon što je igrao u Italiji, Njemačkoj, Rusiji, Belgiji i Sloveniji, karijeru nastavlja u susjedstvu, gdje je potpisao ugovor s Kolubarom iz Lazarevca. Kao grom iz vedra neba u petak je, tako, odjeknula vijest kako će sinjski dijamant sjajiti u Srbiji. U subotu je Vukušić i službeno predstavljen u klubu...

Transfer odjeknuo regijom

Naravno da je transfer nekadašnjeg ljubimca navijača Hajduka, kapetana, čovjeka koji je natjerao pobjedničkim golom Anderlechtu Dragu Ćosića da vrišti "Vukušiću Ante, sinjski dijamante", odjeknuo regijom...

Vukušić je objasnio svoj potez u razgovoru za Dalmatinski portal. Naravno, njegova odluka da zaigra u Srbiji osjetljiva je, tim više zbog svega što se u prošlosti događalo između nas i njih, još je i bio kapetan Bijelih.

"Tko me voli, voljet će me, a tko me ne voli, može sve i svašta pisati. U Srbiji su svi iznenađeni transferom. U njihovim medijima su me predstavili kao pravu zvijezdu. Dobio sam dosta poruka podrške. Tko je normalan, znat će da se gleda kakav si čovjek. Tako sam i ja odgojen. Za mene su nacionalisti nebitni. Ja sam čovjek, katolik, vjernik. Ne gledam nacionalnosti. Imam prijatelje Srbe. Netko će gledati, osuditi me, ali to nije moj problem", kazao je Ante Vukušić i naglasio:

'Urošević je došao po mene u Sinj, pričali smo četiri-pet sati, to nigdje nisam doživio'

"Nazvao me predsjednik Urošević, vidio da sam raskinuo ugovor s Tuzlom. Rekao je da mu treba zvijezda, igrač oko kojeg će graditi igru. Mislio sam se, ali onda je on došao u Sinj. Pričali smo četiri-pet sati. To nigdje nisam doživio, da me tako poštuju, osim u Hajduku i Olimpiji. Prezentirao mi je što želi. Svaki prijelazni rok bih dobivao ponude, na kraju bih odabrao najgoru. Srpska superliga je poslije HNL-a najjača liga na Balkanu. Možda mi Bog vrati transfer, a ne da mi se dogodi nešto slično kao u Olimpiji. Zabio sam 26 golova i na kraju nisam otišao prema naprijed".

Prije više od godinu dana, Vukušića su povezivali s Partizanom i Crvenom Zvezdom, mediji u regiji pisali su o Hrvatu kojeg svako malo sele iz Zvezde u Partizan. Međutim, nije mu palo napamet, barem tada, da odjene dres jedan od ta dva kluba. Događalo se to nakon što je otišao iz Olimpije, odnosno nakon što je raskinuo ugovor sa slovenskim klubom.

Beograd? Ne baš...

"Nema smisla komentirati mogućnost igranja za Partizan i Zvezdu kad me nisu ni zvali, ali jasno je da bi moj odlazak u Beograd bio teško prihvatljiv za moju obitelj i mene. Na sreću, ima dovoljno interesa sredina u kojima ću se s puno manje stresa i upitnika moći koncentrirati samo na nogomet", rekao je Ante Vukušić za 24sata u siječnju 2021. Znači, za njega igranje u Beogradu nije dolazilo u obzir. Srpski mediji pisali su tada o interesu Zvezde i Partizana za Hrvata.

Vrijedi spomenuti da, nakon Junaka, Hajduka, Pescare, Laussane, Waasland-Beverena, Greuther Fürtha, Tosnoa, Olimpije (op.a., poljske), Krška, Olimpije (slovenske), FCSB-a, Messine i Tuzla Cityja, Vukušiću je igranje za Kolubaru 14. klub u karijeri.