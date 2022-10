REBIĆ IS IN THE HOUSE / Ante izašao pred novinare u Maksimiru, sve Hrvate zanima jedno: 'Reprezentacija? Sad pričamo o Milanu, zar ne? Imao sam svoj put, nije to bio niti Dinamo niti Hajduk'

'Utakmica protiv Dinama nije mi nikakav poseban motiv. Drago mi je što smo došli u Hrvatsku. Igrat ću protiv svojih prijatelja'