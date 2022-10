MRKI POGLED, PA SMIJEŠAK / Ante Rebić u fokusu: Ovako je to bilo na pressici u Maksimiru; 'Drago mi je što smo u Hrvatskoj. Igrat ću protiv prijatelja'

U Milanu ozbiljno shvaćaju Dinamo, ali isto tako svjesni su svog cilja, "sudbine". U prvoj su utakmici na San Siru nogometaši Milana s 3-1 bili bolji od Dinama, ali protiv Chelseaja i Salzburga osvojili su samo bod. Nakon što su osvojili Scudetto, cilj je i prolazak grupne faze Lige prvaka, a kako bi bili bliže tome, moraju slaviti protiv zagrebačkih plavih na Maksimiru. Imaju problema s ozljedama, ali Talijani su i dalje jako dobra momčad. No, isto tako, jasno je kako je sutrašnja utakmica prilika i za Dinamo, da na svom terenu iščupa kako zna i umije 3 boda... Ante Rebić izašao je pred novinare u Maksimiru i najavio susret. To je Ante iz Vinjana Donjih napravio u svom stilu, onako opušteno, kulerski, poput pravog sportaša pohvalio suparnika. No, znao je što sve Hrvate i hrvatske novinare zanima... "Dinamo shvaćamo ozbiljno, naš cilj su tri boda", istaknuo je napadač Milana Ante Rebić na novinarskoj konferenciji na stadionu Maksimir uoči sutrašnjeg ogleda protiv Dinama u susretu 5. kola E skupine Lige prvaka. Rebić je ove sezone nastupio u šest ligaških susreta, ukupno odigravši 277 minute, a do sada je upisao tri pogotka i dvije asistencije. U Ligi prvaka je zabilježio dva nastupa i samo 52 minute bez većeg učinka. "Rezultati Dinama nisu slučajni. Već godinama je hrvatski prvak, napreduje u Europi. Shvatit ćemo ih ozbiljno. Imamo naš cilj, a to su tri boda," kazao je Rebić. Otkrio je kako mu je drago što je u Hrvatskoj i što će igrati protiv svojih prijatelja. "Utakmica protiv Dinama nije mi nikakav poseban motiv. Drago mi je što smo došli u Hrvatsku. Igrat ću protiv svojih prijatelja," kazao je. Naglasio je kako sutrašnji ogled ne donosi nikakav poseban pritisak u svlačionicu "Rossonera". "Nema nikakvog dodatnog pritiska. Pritiak je uoči svake utakmice jer se u Milanu uvijek očekuju pobjede." Zanimljivo, Rebić je u svom profesionalnom debiju zabio gol upravo na stadionu Maksimir. I to u dresu Splita. "Zabio sam na Maksimiru u svom debiju u seniorskom nogometu, nakon toga više nisam." Premda ga se povezivalo i s Hajdukom i s Dinamom, Rebić je iz Splita preselio u Fiorentinu, a potom igrao za RB Leipzig, Veronu i Eintracht, a od 2019. nosi dres Milana. "Imao sam svoj put, nije to bio niti Dinamo niti Hajduk. Došao sam do Milana, osvojili smo scudeto, igramo Ligu prvaka. Moj snovi su se ostvarili," istaknuo je. Rebić se osvrnuo i na činjenicu da ga Ante Čačić kada je bio izbornik hrvatske reprezentacije nije zvao među "Vatrene". "Igrom slučaja tada je izbornik bio Čačić, ali ja tada nisam bio na nivou reprezentacije." Uslijedilo je i to pitanje koje zanima sve Hrvate. Što je s Rebićem i reprezentacijom, je li se tu što pomaknulo s mrtve točke? "Pričamo o Milanu, zar ne," kazao je sa smiješkom diplomatski Ante. Rebić je posljednji nastup u dresu hrvatske vrste odigrao u osmini finala EURO-a 2020. protiv Španjolske koja je slavila sa 5-3. Nakon te utakmice je svoje frustracije izbacio na društvenim mrežama "okrznuvši" izbornika Zlatka Dalića i stručne komentatore. Nakon toga Dalić ga više nije zvao.