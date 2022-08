Trener Dinama Ante Čačić je sinoć nakon minimalnog poraza (1-0) njegove momčadi na gostovanju u Norveškoj u prvoj utakmici doigravanja za Ligu prvaka ustvrdio da je "rezultat aktivan" i da njegova momčad sposobna "nadoknaditi ovaj zaostatak".

'Gledali smo jednu dobru utakmicu'

"Gledali smo jednu dobru utakmicu u kojoj je domaćin za nijansu bio bolji i iskoristio prednost domaćeg terena. Ovo je prvo poluvrijeme, čeka nas uzvrat u Zagrebu. Držim da je rezultat vrlo aktivan za nas i da će ta utakmica biti neizvjesna, ali ćemo učiniti sve da u toj utakmici budemo bolji", rekao je Čačić na konferenciji za medije u Bodu.

Dinamo je u prvom poluvremenu, pogotovo u završnih deset minuta, bio u dosta podređenom položaju.

"Domaćin se nametnuo u prvom poluvremenu, ali to je bilo za očekivati da će na domaćem terenu ući s puno energije. Oni su adaptirani na podlogu, koja je prednost za njih, jer su navikli na tome igrati, brzo ide lopta, sa dosta igrača dolaze u završnicu. Na kraju smo utakmicu smirili, išla je praktično nama na mlin, ali tih osam minuta prije kraja poluvremena smo primili gol što je donijelo malo nervoze. Imali smo problema tih zadnjih deset minuta. Ponekad se momčad ponaša tako jer je natjerana na to, a nije slučajno da je domaćin toliko efikasan na domaćem terenu i učinkovit. Drugo poluvrijeme smo za nijansu bili možda kuražniji, mirniji na lopti, stvorili smo čak i neke prilike. Rezultat je aktivan. Čeka nas pun Maksimir. Vjerujem da možemo nadoknaditi ovaj zaostatak", optimističan je trener hrvatskog prvaka čiji su igrači, pokazala je statistika, ukupno pretrčali 11 kilometara manje nego domaći.

"To je podatak koji pokazuje da su domaćini bili više na lopti, da su bili agresivniji i da su dominirali u nekim dijelovima utakmice. I zbog toga je na kraju rezultat bio takav kakav je. Oni su imali i više prilika, zasluženo su pobijedili, ali ovo je tek prvo poluvrijeme od naše dvije utakmice. Sada ih čeka podloga na kojoj nisu toliko igrali, za razliku od nas. Ispunjeni Maksimir će biti dodatna snaga našoj momčadi i gostujućoj ekipi neće biti lako."

'Petković i Ivanušec dali više od Drmića i Špikića u prvom dijelu

Čačićeve zamjene na poluvremenu, odigrale su bitnu ulogu u nastavku. Petković i Ivanušec su dali više nego što su to u prvom dijelu činili Drmić i Špikić.

"Izmjene su učinjene da se momčad malo energetski obnovi, a isto tako je i ta podloga učinila svoje. Morali smo vidjeti tko se najbolje adaptirao. Odlučio sam promijeniti dvojicu igrača i mislim da je to čak izgledalo dobro. To ne znači da su Špikić i Drmić bili u lošem izdanju, nego su zbog potrošnje koju su do sad imali, naročito Špikić, učinili svoje da nije imao pravu svježinu. Mogu se složiti da se Petković dobro snašao na ovoj podlozi, da je sačuvao dosta lopti, ulazio je i u prilike, ali mi smo u ritmu utakmica svaka četiri dana. Pred nama je osam dana i još jedna utakmica. Vidjet ćemo na koji način ćemo izaći u uzvratu", zaključio je Dinamov strateg.

Dinamovo ovogodišnje pojačanje, stoper Boško Šutalo, bio je jedan od najzaposlenijih ljudi na terenu, hvatajući brze i okretne suparničke napadače na stranoj mu podlozi.

'Imamo aktivan rezultat i sigurno da će podloga u Zagrebu biti za nas bolja'

"Nakon prvog poluvremena, u kojem je domaćin bio bolji, mislim da smo u drugom poluvremenu se dosta digli, bili puno bolji na lopti, imali i čak dosta šansi. S tim poluvremenom možemo biti zadovoljni. Čeka nas uzvrat u Zagrebu i prednost domaćeg terena te se nadamo dobrom rezultatu. Sigurno je podloga utjecala na našu igru, ali nećemo tražiti alibi u tome. Imamo aktivan rezultat i sigurno da će podloga u Zagrebu, na kojoj smo navikli igrati, biti bolja za nas", poručio je Šutalo.