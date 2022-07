Dinamo i Hajduk sutra od 20.00 igraju prvu utakmicu nove natjecateljske nogometne sezone, Superkup. Mjesto sudara dva najveća hrvatska kluba je Maksimir. Aktualni prvak Hrvatske i osvajač Kupa sudarit će se odmah po završetku ljetnih priprema.

Ante Čačić, strateg Plavih, danas je izašao pred novinare najaviti sutrašnji dvoboj protiv Hajduka, koji se igra od 20 sati na Maksimiru. Jedno od glavnih pitanja svakako je sastav, odnosno, tko će zaigrati na lijevom boku, te hoće li Drmić i Petković zaigrati zajedno kao supertandem?

'Očekujemo puno u novoj sezoni'

"Sutra otvaramo novu sezonu u kojoj očekujemo jako puno, želimo zakoračiti u nju na način koji je potreban da bi momčad dočekala na pravi način europske podražaje. Momčad od sutra ulazi u natjecateljsu sezonu. Motiv je velik, igramo protiv velikog rivala, Hajduka, ujedno je trofej u pitanju. Pripreme su svi odradili kompletan program. Nemamo novih ozlijeđenih, a nećemo imati četiri igrača na dispoziciji. Otprije je to Bulat, Boško i Josip Šutalo te Emreli, koji je osjetio bol u leđima. Nadam se dobrom dekoru, da će navijačka kulisa biti poptuna, da će biti navijači Hajduka i da će biti poticajna atmosfera, s naše, ali i gostujuće strane. Nadam se da nećemo izaći iz sportskih okvira", kazao je Ante Čačić. Naravno, okupljene novinare najviše je zanimalo s kojim će napadačem startati, Josipom Drmićem ili Brunom Petkovićem?

Čačić je iskusni lisac i jako dobro zna kako reagirati u ovakvim situacijama. Kazao je, stoga, i sam kako nema tajne i kako Dinamo ima sjajne napadače.

'Petković i Drmić ponekad će igrati zajedno, ali s obzirom na ritam utakmica, želimo da za svaku jedan bude spreman'

"Imamo Petkovića koji je 'devetka', da se vrati tamo gdje pripada, u okruženje nacionalne vrste. Drmić je istinsko pojačanje i prema potrebi igrat će i jedan i drugi, a s obzirom na igru i intencije, igrat će obojica. Ne možemo ovisiti samo o jednome igraču, imamo raznovrsnost po cijelom terenu. Po potrebi će ponekad igrati zajedno, ali s obzirom na ritam dvije utakmice tjedno, želimo da za svaku utakmicu jedan bude spreman, a da ujedno stvaramo zdravu konkurenciju među njima dvojicom."

Sljedeći tjedan Ante Čačić će razdvojiti svlačionicu jer ima sad previše igrača, njih čak 29. Oni koji nisu u prvom planu radit će u drugom terminu, ali sa svim mogućnostima kao i igrači iz prvog ešalona. Teško je imati 29 igrača u rotaciji, to ne prolazi, ali prijelazni rok traje, pitanja postoje. Čačić zajedno sa stručnim stožerom ima igrače koje drugi traže na posudbu, kao i one pred kojima je zadnja godina ugovora.

"Trudim ih se sve držati iznad vode, ali počinju utakmice i svaki radni tjedan ćemo raditi dodatne selekcije. Za dobrobit svih. Sklon sam da mlade igrače držim uz prvu momčad i da im dam priliku da osjete ozbiljne utakmice."

O lijevom beku

Novinare je zanimalo i tko je trenutno opcija jedan za lijevog beka? Na pripremama u Sloveniji se istaknuo univerzalac Robert Ljubičić...

"Zato i služe kontrolne utakmice unutar priprema, da znamo kako raspolagati. Probali smo Ljubičića, imamo Bočkaja i Štefulja. Ne bih nikoga eliminirao. Bočkaj je skinuo par kilograma, osjeća se to na njegovoj igri, trebat će mu da se vrati na nivo koji je potreban jer nedostaje svježine. I do tada moramo vidjeti tko može držati to mjesto da ne ulazimo u probleme."

Prijelazni rok je u tijeku, dinamovci su tražena roba. No, kojeg bi igrača Čačić zadržao?

Ne bih izdvajao pojedince, sigurno naša momčad drži kapetan Ademi, Mišić, Livaković koji je broj jedan, Ivanušec, očekujem puno od Petkovića, ali i nastavak Oršića. Vjerujem u Špikića, Menala, Baturinu, neke igrače koji će dobiti više prilika nego lani".