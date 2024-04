Ante Budimir slomio je sinoć tri rebra. Objavila je tu informaciju njegova Osasuna noćas u 2 i 50 na svom službenom web siteu, španjolski klub iz jake La Lige za koji naš Vatreni napadač nastupa.

Priopćenje Osasune

"Nogometaš Ante Budimir doživio je ozbiljnu traumu u utakmici protiv Valencije zbog koje je po završetku utakmice prebačen u kliniku Sveučilišta Navarra. Provedenim testovima utvrđeno je da napadač ima ozljedu prsnog koša s prijelomom tri rebra u desnom hemitoraksu. Igrač je primljen u kliniku Sveučilišta Navarra na promatranje napretka i liječenje analgeticima do daljnje procjene u sljedećih nekoliko sat", stoji u klupskom priopćenju.

Heroj nacije

Ovo je jako loša vijest ne samo za Osasunu nego i za reprezentaciju Hrvatske. Budimir je daleko najefikasniji napadač izbornika Vatrenih Zlatka Dalića, k tome u jednoj od najjačih svjetskih liga. I onda se ovako teško ozlijedio samo dva mjeseca prije prve utakmice Hrvatske na Euru, 15. lipnja protiv Španjolske. Budimir je inače jesenas golom za pobjedu nad Armenijom u zadnjem kolu kvalifikacija omogućio Hrvatskoj izravan odlazak na EP. Digao je čitavu Hrvatsku na noge, postao heroj nacije u kvalifikacijama za Euro. Iz trećeg plana i nakon godinu dana bez poziva u reprezentaciju je, što zbog svoje sjajne forme u Osasuni, što zbog ozljeda i otkaza Brune Petkovića i Marka Livaje, postao prvi napadač u dvije posljednje i ključne utakmice.

Dalić ga nahvalio

"Za Europsko prvenstvo sam tražio mlađeg napadača, ali nitko nije pokazao više od Ante Budimira. On je strpljivo radio i nije galamio po novinama, iako je bio pozivan da kaže nešto negativno. Danas ga je dragi Bog nagradio", rekao je tada Zlatko Dalić.

Ante Budimir izborio je sinoć jedanaesterac protiv Valencije, pa ga promašio u u 98. minuti utakmice koju je njegova Oasuna izgubila protiv Valencije 0:1 u 31. kolu La Lige.

Budimir bi golom iz najstrože kazne gotovo sigurno donio svojoj ekipi bod, no on je uistinu katastrofalno izveo jedanaesterac, zastao je i skoro se popiknuo prije šuta, te na kraju loše zahvatio loptu koja je jedva stigla do golmana.

OVDJE možete pogledati kako je to izgledalo.

"Nije samo promašio, ovo je bio sigurno najgori penal koji ste vidjeli ove sezone, a možda i ikada", vikao je komentator. Više o tome čitajte - OVDJE.

Za spomenuti kako Ante Budimir igra sezonu iz snova. Napadač Osasune je drugi najbolji strijelac La Lige sa 16 golova, a gledajući sva natjecanja Budimir je na 17 golova, prema Transfermarktu. Zlatko Dalić u njega polaže nade. Budimir je jedina klasična špica u reprezentaciji, a kako ove sezone zabija, nadamo se da će zabijati za Hrvatsku i na EP-u u Njemačkoj. Nadamo se kako ova ozljeda neće izbaciti Budimira iz stroja i za Euro, te kako će se do početka prvenstva oporaviti.