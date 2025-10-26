Ante Budimir se posuo pepelom nakon sramote od penala: 'Boli me...'

Hrvatski nogometni napadač Ante Budimir, koji je u nedjelju navečer zabio oba gola u porazu Osasune 2-3 od Celte Vigo, rekao je da ga boli što nije iskoristio jedanaesterac pred kraj utakmice.

"Boli me jako što smo izgubili na ovaj način jer je ekipa odradila veliki posao, odgurnuvši Celtu na njenu polovicu. No, znali smo da su brzi, s dobrim automatizmom, te su iskoristili jedino što imaju," izjavio je Budimir nakon utakmice u Pamploni.

Hrvatski napadač je bio korak do prvog "hat-tricka" u španjolskom prvenstvu, ali je u 79. minuti promašio kazneni udarac.

"Najviše me boli moj neiskorišteni jedanaesterac. Privodili smo utakmicu kraju te sam imao najbolju namjeru. Sada je pošteno da istupim i kažem da sam naštetio svojoj ekipi. Žao mi je zbog toga jer smo zaslužili osvojiti tri boda", rekao je 34-godišnji hrvatski reprezentativac u obraćanju medijima.

Gosti su poveli u 26. minuti golom Ferrana Jutgle. Jedanaest minuta kasnije hrvatski reprezentativac je izjednačio iz jedanaesterca kojeg je sam izborio. U samoj završnici prvog dijela Budimir se drugi put upisao među strijelce. Ruben Garcia je ubacio iz kornera, a Budimir nogom pogodio za 2-1. Celta je u 69. minutu uspjela izjednačiti, a ponovo je strijelac bio Jutgla. Deset minuta kasnije domaćin je dobio novi jedanaesterca nakon što je Joseph Aidoo oborio Abela Bretonesa. Budimir je htio postići hat-trick udarcem u stilu Panenke, ali lopta je završila u okviru gola i odbila se izvan terena. Kazna je stigla u 87. minuti kada je Pablo Duran zabio za prvu Celtinu pobjedu ove sezone.

Trener je hvalio našeg Budimira

"Budimir je najkompetitivnija osoba koju poznajem," izjavio je Osasunin trener Alessio Lisci. "Ako je tako izveo penal, nije to učinio da bi mu se reklo koliko je dobar, već zato što je vjerovao da je to najbolja opcija. Ako ih uvijek želi tako izvoditi, neka ih izvodi," zaključio je.

Podsjetimo, Celta je idući suparnik Dinama u Europskoj ligi. Susret je na rasporedu 6. studenog na stadionu Maksimir u sklopu četvrtog kola Europske lige. Momčad iz Viga je protiv Osasuna upisala prvu ligašku pobjedu ove sezone, uz sedam remija i tek dva poraza.

"Postigli su golove iz tri ili četiri akcije, ali to je bilo sve što je Celta imala, te svoje automatske akcije," rekao je Budimir. "Siguran sam da će nam trener reći kako to popraviti. Nisam vidio ništa više od njih, ali radi se o tome da se bude učinkovit i prelome utakmice. S penalom, na primjer," dodao je.

