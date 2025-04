Vatreni promašio nemoguće i ostavio sve u nevjerici, kako je uspio ovo fulati?!

U zadnjem dvoboju 30. kola Španjolske lige Leganes, momčad koja se bori za ostanak i Osasuna, odigrali su 1-1. Gosti su u ponedjeljak poveli preko Jorgea Herrandoa (49), a izjednačio je Dani Raba (87pen). Hrvatski nogometaš Ante Budimir je igrao do 88. minute za Osasunu, koja je 13. s 25 bodova. Leganes je 18, s 28 bodova. Budimir je nakon utakmice posebno u fokusu jer je u 30. promašio prazan gol s dva metra udaljenosti. Lopta je do njega stigla u akciji u kojoj je ubačaj s lijeve strane na drugoj vratnici primio Jon Moncayola i proslijedio loptu do hrvatskog napadača. Taj trenutak možete pogledati OVDJE.

Promašaj je začudio komentatora utakmice do te mjere da je uzviknuo:

"Budimir je nekako ovo promašio."

U šansama izjednačenoj utakmici Osasuna je do vodstva stigla u 49. minuti nakon što je precizan bio Jorge Herrando. Konačnih 1-1 postavio je udarcem s bijele točke Dani Raba u 87. minuti susreta.

"Raba kaznio Budimirovu crnu noć", piše Marca u naslovu izvještaja navodeći da je "Hrvat napravio niz pogrešaka koje su koštale Osasunu slavlja, a Leganes na kraju stigao do boda koji ga drži izvan zone ispadanja iz lige. Utakmicu su obilježile očite Budimirove pogreške, a kad ne zabiješ, onda dobiješ".

"Hrvat je imao sjajnu šansu u prvom poluvremenu, a kasnije još dvije. To je njega i njegovu momčad skupo koštalo u drugom dijelu. Najbolji strijelac Osasune mogao je utakmicu završiti uz hat-trick", ističe Marca.

Ante Budimir ove je sezone jedan od najboljih strijelaca La Lige. Ante je postigao ukupno 18 golova u svim natjecanjima za Osasunu, 15 u LaLigi, uz 2 asistencije. Trenutno je treći strijelac LaLige, poslije drugoplasiranog Mbappea sa 22 gola i Lewandowskog sa 25.

