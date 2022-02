Iza Hajduka je fantastično obavljen posao s pojačanjima u više od godinu dana. U zimskom prijelaznom roku, sportski direktor Mindaugas Nikoličius odlično je radio, pa je prvu momčad Bijelih pojačao dovođenjem Lukasa Grgića, središnjeg braniča Ferroa koji je došao na posudbu iz Benfice, a kao adekvatna zamjena odličnom reprezentativnom Mađaru Lovrencsicsu, Hajduk je iz kazahstanskog Kairata vratio Dinu Mikanovića. Naravno, kruna Mercata bilo je vraćanje Nikole Kalinića u Hajduk, nakon 13 godina...

Kroz proteklih 13 mjeseci stiglo čak 16 igrača u Hajduk

Splitski nogometni klub je kroz proteklih 13 mjeseci doveo čak 16 igrača, među njima i tercet posuđenih iz Benfice, Rangersa i Aston Ville. Pritom se odštete uglavnom nisu plaćale, jer je najveći dio nogometaša stigao u Hajduk u statusu slobodnih igrača poput najvećih zvijezda Marka Livaje i Nikole Kalinića. Raskid je, pak, plaćen Benfici za Filipa Krovinovića u iznosu od 1,5 milijuna eura, 100.000 eura dano je za Grgića austrijskom LASK-u, kao i 75.000 eura kazahstanskom Kairatu za Mikanovića.

Jak roster Bijelih

Kad spomenutim pridodamo imena poput jednog od protagonista povijesnog hrvatskog srebra na SP-u u Rusiji Danijela Subašića, Vukovića, Eleza, Melnjaka, Fossatija, Katića, Lovre Kalinića, Kačaniklića i Slovenca Mlakara, onda dobijemo jak roster kojeg sad ima na raspolaganju trener Dambrauskas.

Naravno, Kalinićevim dolaskom, povećale su se i ambicije, pa sad neki gledaju i prema Hajdukovom osvajanju naslova već ove sezone, nakon 17 godina dugog čekanja...

Mindaugas Nikoličius litavski je sportski direktor koji se dokazao još u Gorici, da bi u Hajduku doživio svoj menadžerski preporod. Svojim potezima i razmišljanjima, promišljanjima i vaganjima, te planskim reakcijama, nikako stihijskim, od Hajduka je napravio ozbiljnog takmaca za sam naslov prvaka države.

Andy Bara elitni hrvatski nogometni menadžer

Za komentar čitave situacije oko Hajduka, dobro obavljenog posla na Mercatu, zamolili smo jednog od najeminentnijih hrvatskih nogometnih menadžera Andyja Baru (39). Uz njegovo ime, izravno ili neizravno, vežu se transferi Danija Olma iz Dinama u RB Leipzig, kao i onaj Joška Gvardiola, Lovre Majera isto iz Dinama samo u Lille, Kristijana Jakića iz Dinama u Eintracht Frankfurt, kao i onaj zvučni Ive Grbića iz Lokomotive u Atletico Madrid, pa nakon toga na posudbu u Lille...

Bara, naravno, radi i na transferima stranih igrača. Vlasnik je agencije Niagara Sports Company, koja na svom popisu ima zvučna euro nogometna imena poput Alvara Morate, Paula Onuachua, Jonathana Ikonea, Nacha Fernandeza, Tiemuoea Bakayoka... Inače, posljednji posao prije Nove godine bila mu je prodaja Ikonea iz Lillea u Fiorentinu.

"Nikola Kalinić je je veliko nogometno ime, koje je igralo u velikim klubovima. Ono što je sigurno je to da je njegov povratak u Hajduk dobra stvar za HNL. Teško da će on biti transferiran iz Hajduka radi svojih godina, ipak ima 34., ali uz njega će stasati puno mladih igrača kojima će on biti uzor i idol, koji će se uz njega opustiti. On će puno utakmica riješiti vjerojatno i sam sa svojim nekim potezom. Hajduk je s njim napravio dobar potez, ali jedan igrač ne garantira da će jedan klub osvojiti naslov, ali uz ostale dečke siguran sam da će ugroziti ostatak društva u ligi, napravit ju puno zanimljivijom, nešto što je", kazao nam je u uvodu razgovora Andy Bara i dodao kako generalno gledajući u posljednjih 13 mjeseci, klub je doveo dobre igrače, sad imaju dobru prvu momčad...

'Uz Kalinića će stasati mladi igrači'

"Sve su to većinom iskusni igrači, možda ne za neke velike transfere kasnije, ali kao što sam rekao, bitno da će uz njih stasati puno mladih i talentiranih nogometaša na Poljudu, kao i onih koji će vjerojatno doći i dobiti na cijeni. Ne mogu komentirati na koji način i što bi se moglo dogoditi poslije, jer ne znam ništa o tome".

Transferi poput Nikole Kalinića sad u Hajduku, itekako poboljšavaju krvu sliku hrvatskog nogometa u Europi...

"Sigurno da će njegov transfer odjeknuti. On je mogao potpisati za još neku dobru momčad", naglašava Andy Bara i ističe kako se o povratku Nikole Kalinića u Hajduk itekako priča, o tome se čuje, sigurno je to dobro za hrvatski nogomet...

"Svaki postotak je dobar, pa taman da bio i jedan posto. Gledajte, Hajduk je veliki klub s fenomenalnim navijačima, poznatim u čitavom svijetu, tako da... No, mislim isto tako da nije lako da se preko noći samo tako mijenjaju stvari, to nije lako. Ne znam koliko će Hajduk u ovoj sezoni moći, jer Dinamo ima konstantno osvajanje naslova, znaju kako to raditi, u tome su fenomenalni, dokazani. Ne znam, bit će jako zanimljivo vidjeti tu utrku za naslovom prvaka države. I mene zanima. Hajduk ove godine vidim teško prvakom, bez obzira na sva pojačanja, jer i Dinamo je doveo odlične igrače, imaju 5 bodova viška. Bit će teško, zanimljivo, ali teško za Hajduk. Sljedeće sezone bit će ipak konkurentniji, očekujem kako će Dinamo izvršiti prodaju 3-4 igrača, koje će vrlo teško moći nadomjestiti".

'Dinamo je sistem koji je jako teško za održavati, klub živi od transfera'

Da, tada će, ako se to dogodi, Bijeli imati veliku priliku osvojiti naslov prvaka države. Jedan od tih igrača koji su trebali napustiti Maksimir je i Mislav Oršić. Možda i najvrjedniji eksponant plave svlačionice umalo je otišao u Premier ligu, u Burnley koji se bori za ostanak u elitnom razredu engleskog nogometa. Andy Bara nam objašnjava kako je Dinamo napravio dobar potez time što ga je ostavio u Maksimiru, jer jednostavno takvog igrača nisu smjeli pustiti u ovom trenutku. Jasno i zašto, nisu ga mogli nadomjestiti...

"Dinamu je puno važnije biti prvi, nego napraviti transfer. I taman da ga prodaju za nekoliko milijuna manje, to je puno manja šteta, nego koja bi bila da nisu prvaci države. Dinamo je sistem koji je jako teško za održavati. To je jedna velika grupacija koja živi čisto i isključivo od transfera, tako da je rezultat na prvom mjestu, kako bi se događali veliki transferi i stvarali mladi igrači, koji će u budućnosti nositi klub i financije kluba".

S Hajdukom tek jednom radio

Andy Bara u menadžerskoj karijeri ima iskustva suradnje s Dinamom. S Hajdukom je radio tek jednom, na poslu Franka Andrijaševića iz Hajduka u Dinamo. To je bio korektan posao za njega, ali to je nedovoljno za bilo kakvu usporedbu Dinama i Hajduka, po tom pitanju. Međutim, svejedno naglašava kako je Dinamo nogometni klub na jednom europskom nivou, u kojem se zna sve što se treba znati.

"Odluke su donesene preko Odbora koji zna što radi, koji je radio već velike transfere, velike igrače. Kod njih nema novosti, ali se oni uvijek pripremaju, nikad neće prodati igrača ukoliko za njega nemaju zamjenu. Nema u Dinamu ishitrenosti, od danas, do sutra. To je uređen sistem koji radi na principu svih uređenih klubova, manje-više velikih. Jedina je razlika u visini transfera i novaca. Sve drugo je na principu profesionalizma, ne zaostaju ništa za drugim velikim klubovima u Europi".

Nije nam htio decidirano izdvojiti svoj najbolje odrađeni posao u karijeri, jer je radio puno poslova, transfera...

'Radio sam transfer Gomelta iz HAŠK-a u prvu ekipu Tottenhama'

"Sudjelovao sam u svakakvim transferima svakakvih nogometaša. Recimo, radio sam transfer Tomislava Gomelta, igrača koji je igrao u HAŠK-u direktno u prvu momčad Tottenhama, dok je još tamo bio Luka Modrić, Niko Kranjčar, Čorluka... Recimo, to je manje poznato, ali to je isto jedna čudna stvar. Eduard Husinec je bio igrač Hrvatskog dragovoljca kojeg sam odveo u Real iz Madrida, u tamošnju mladu momčad. Evo vidite, to su vam te neke stvari, malo čudne doduše u nogometu, ali poanta je da je sve moguće".

Gomelt na kraju nije napravio neku veliku karijeru, igrao je doduše u Rijeci, Bukureštu, nastupao je u prvim ligama više zemalja poput Belgije...

"Da li je kod Gomelta bio dobar potez otići u Tottenham, to su sad neke druge stvari i o tome se može diskutirati. No, bio je mlad igrač, dobio je dobru priliku. Mislim da je to bilo u redu".

O Ivanu Perišiću u Hajduku

Sve više se zaziva u Splitu povratak jednog od najboljih hrvatskih reprezentativaca Ivana Perišića. Andy Bara nam govori kako svaki igrač treba dati i nastupati baš onako kako se osjeća. Primjerice, Luka Modrić i Zlatan Ibrahimović i dalje traju kao vrhunski igrači, Cristiano Ronaldo je isto kao i oni na jednom TOP nivou, bez obzira na godine. Svi i dalje igraju u vrhunskim klubovima...

"Ja osobno vidim ovu situaciju kao prerano za povratak Ivana Perišića u Hajduk. On sigurno dvije sezone može igrati na visokom nivou. On u jednom velikanu talijanskog nogometa Interu to i pokazuje. Trebao bi ostati gdje je. Jer, realno gledajući, pruža odlične partije u vrhunskom klubu koji se bori za naslov u Italiji".

'Brozović će ostati u Interu'

O Marcelu Brozoviću, pak, govori, pretpostavlja kako će ostati u Interu. Ipak je u klubu dugo godina, ima značajnu rolu, napravio je ime, ima dobar status, osjeća se vjerojatno u Milanu kao kući. Njemu se u biti ne isplati nigdje ići, jer je u klubu koji dobro plaća, ne može Broz otići negdje da bi zarađivao tri puta više. Iako, Barcelona je izuzetno ozbiljna u namjeri za njegovim dovođenjem, a talijanska La Repubblica piše kako je katalonski gigant na stol stavio ponudu za petogodišnji ugovor, po kojem bi 29-godišnji veznjak iz Okuja pokraj Velike Gorice, zarađivao čistih osam milijuna eura po sezoni...

'Olmo je jak u glavi, mentalitet mu je najveća kvaliteta'

"Može dobiti samo 12% više, a za to se ne isplati mijenjati cijelu sredinu. Moje osobno mišljenje je da će ostati".

Za kraj nam je Andy Bara govorio o svom igraču Daniju Olmu. Uvijek kad priča o njemu, naglašava kako ne bi bilo ništa čudno da Olmo jednog dana osvoji Zlatnu loptu...

"Njegova najveća kvaliteta je mentalitet i sklop u glavi. To je sigurno nešto što ga odvaja od većine nogometaša. Dani je miran, kod njega nema ishitrenosti. Svaka odluka donešena je u miru, gleda iznimno i isključivo prvo nogometni put, pa tek onda financije. Zato je došao u Dinamo, kad je dobivao puno manje nego što mu je netko drugi mogao u tom trenutku dati. Nakon perioda u Dinamu, otišao je u RB Leipzig koji je manje mogao dati od nekih drugih klubova. Da, mentalitet je Olmova glavna prednost".