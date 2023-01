Rusija je na Svjetskom prvenstvu 2018. na domaćem terenu stigla do četvrtfinala gdje je ispala od Hrvatske nakon penala. Andrej Kančelskis sada tvrdi da su sve utakmice Rusije do one s Hrvatskom bile namještene.

"Nemam ništa protiv Čerčesova (op.a. izbornik Rusije od 2016. do 2021.), ali na čemu da mu čestitam? Na tome što smo kupovali utakmice? Da, sve utakmice do one kad smo ispali smo kupili. Bili smo domaćini i napravili smo istu stvar kao Južna Koreja i Japan, koji su 'ubili' Talijane sudačkim odlukama", rekao je Kančelskis za Match TV pa dodao:

"Protiv koga smo igrali? Protiv Urugvaja, koji nas je razbio, i protiv Španjolaca, koji su igrali neobjašnjivo. Bila je to vrlo čudna utakmica i vjerujte, prava istina o njoj tek će se saznati."

Potom je odbio pitanje kako misli da je moguće da se to dogodilo na SP-u…

"Jeste li se ikad pitali zašto je izbornik Španjolske sljedeći dan dobio otkaz? Mislite li da je španjolski kralj dolazio bez razloga? Vjerujte mi, bio je to poseban dogovor. Španjolci nisu šutirali loptu kako znaju. Ja sam igrao nogomet, valjda razumijem što to znači."

"Gledajte, ako to od vas traži kralj, kako biste vi postupili? Zbog toga nisu pokazali nikakvu inicijativu. Vjerujte mi, uskoro će se puno toga saznati"; zaključio je bivši ruski reprezentativac.