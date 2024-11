Ancelotti u intervjuu otkrio: 'To mi je bila najveća pogreška u životu'

Talijan Carlo Ancelotti, trener Real Madrida prije nešto više od tjedan dana dobio je nagradu Johan Cruyff za najboljeg trenera prošle sezone.

Podsjetimo, na toj se ceremoniji nitko od članova Kraljevskog kluba nije pojavio zbog saznanja da njihov suigrač Vinicius Jr. neće biti dobitnik Zlatne lopte.

Ancelotti se u intervjuu za France Football osvrnuo na svoju karijeru, igraču i trenersku te rekao koja mu je bila najveća pogreška u životu, a dijelove tog intervjua objavila je španjolska Marca.

Najposebniji naslov?

"Prvo o čemu razmišljam je moja prva Liga prvaka, koju sam osvojio s Milanom 2003. Potom razmišljam o Décima 2014. i 14. 2022. Svi su tada mislili da je moja karijera u padu nakon mojih epizoda u Evertonu i Napulju, ali pobijedili smo i bilo je veličanstveno, vrlo posebno."

Najmoćnija momčad koju je imao?

"Nije lako… Najbolji klubovi, mogu odgovoriti: Milan i Real Madrid. Najbolja momčad, teško je reći. Imao sam čast voditi fantastične igrače i momčadi. Ne mogu čak i nabrojati najbolje igrače koje sam trenirao, to ne postoji, bilo bi to gotovo bez poštovanja samo prema vratarima: Imao sam Courtoisa, Casillasa, Neuera, pa Čech, Buffon, Perruzi… Kakvi nevjerojatni igrači.

Pogreške koje bi promijenio u karijeri?

"Nemoguće je donositi samo dobre odluke u trideset godina. Na primjer, bilo mi je loše ovdje u Madridu, nakon prve godine. Bio sam vrlo blizu produljenja ugovora, klub me htio zadržati, ali sam napravio preveliki pritisak na svoju plaću i to je bila pogreška, najgora koju sam mogao napraviti. Ali to mi je omogućilo da učim."

Nogometaši koji su na njega najviše utjecali?

"Paolo Maldini. On je za mene bio poseban igrač. Bio mi je suigrač, postao mi je kapetan. I on mi je puno pomogao u Milanu. Zaista smo imali jaku, fantastičnu vezu. Ibrahimović, naravno, sa svojim jakim karakterom, svojom velikom osobnošću. Općenito, s najvećim igračima je najlakše izaći na kraj. Možda imaju veliki ego, ali to može biti njihova motivacija. Nije problem imati veliki ego ako se dokažeš na terenu i dobro se ponašaš. Suigrači će pratiti i pomoći. Prošlosezonsku momčad bilo je najlakše trenirati jer je ego u svlačionici bio nizak. Veterani Modrić, Kroos, Carvajal, Nacho, nemaju ego. Služili su kao primjer svima koji su ih vidjeli. S gledišta odnosa, bilo je sjajno. Niti jedan igrač se nije žalio da ne igra. Bio je to san."

