Ancelotti stao u obranu Mbappea: 'Prolazi teško razdoblje, prebrodit će to'

Teški dani trenutno vladaju na Bernabeu. Real Madrid u velikom je padu, u zadnje dvije utakmice doživjeli su dva poraza na domaćem terenu. Najprije ih je Barcelona razbila 4-0, a zatim su u Ligi prvaka izgledali nemoćno protiv Milana koji ih je svladao s 3-1. Uoči nove prvenstvene utakmice s Osasunom trener Carlo Ancelotti stao je pred medije i adresirao probleme u momčadi.

"Sutra ponovno imamo priliku pobijediti. Dobra je prilika da se vratimo na pravi put. Mislim da smo našli rješenje za povratak, ali moramo to potvrditi na terenu", započeo je Talijan na početku.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Jedno od gorućih pitanja je bilo stanje s Mbappéom. Naime, Didier Deschamps nedavno je izostavio francuskog napadača s popisa reprezentacije.

"Neću pričati s njim o tome, nije na meni da sudim. Moramo to prihvatiti, to vam tako ide i to vam je tako. On je motiviran, ali i razočaran svime što se dogodilo, prolazi kroz teško razdoblje. Moramo držati gard više nego ikada. Uvjeren sam da će se izvući iz ovog teškog trenutka", stao je u obranu Ancelotti.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"On trenira, prolazi kroz teško razdoblje. Problem koji ima je svačiji problem. Ne pružamo najbolje izvedbe na terenu. Uvjeren sam da će prebroditi ovaj težak trenutak. Isto mogu govoriti o Viniciusu, Rodrygu, Bellinghamu… za sve je to težak trenutak u nogometu, gdje se događaju porazi, ali ne smijemo spuštati ruke, moramo se držati zajedno više nego ikada", rekao je.

Jedan od problema koji je Talijan detektirao je i obrana.

"Treba se žrtvovati, biti koncentriran i kolektivno zapeti. Moramo se braniti kompaktno i donositi prave odluke, ali sve to treba potvrditi na terenu, ovo su samo riječi"

Ipak završio je u pobjedničkome tonu:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Borit ćemo se za sve titule, za mjesec dana imat ćemo šansu osvojiti sve", zaključio je Don Carlo.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Brutalni sukobi na ulicama Amsterdama: Pogledajte 'sačekušu' na izraelske navijače