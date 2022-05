U posljednjem susretu 36. kola španjolskog nogometnog prvenstva Real Madrid je na stadionu Santiago Bernabeu pobijedio "fenjeraša" Levante s čak 6-0, uz tri asistencije Luke Modrića.

Bila je to još jedna sjajna predstava novog španjolskog prvaka, a "Kraljevski klub" su do slavlja vukli trostruki strijelac Vinicius Junior i trostruki asistent Luka Modrić.

Jedan pogodak Levanteu zabio je i francuski napadač Karim Benzema, koji je stigao do brojke od 323 gola u Realovom dresu izjednačivši se na drugom mjestu klupske ljestvice s Raulom. Ispred njih je samo Cristiano Ronaldo s 450 golova.

Trener Reala Carlo Ancelotti nakon utakmice je otkrio tajnu sjajne forme Karima Benzeme i otkrio da je "eksplodirao" nakon što je Kraljevski klub napustio Cristiano Ronaldo jer je preuzeo njegovu odgovornost u momčadi.

"Teško mi je Benzemu smatrati samo centarforom, jer u stvarnosti je on fenomenalan igrač koji igra u napadu. On nije samo strijelac, već i asistent. On je kompletan igrač i jako je važan za nas, On je vrhunski igrač i mislim da je trenutno najbolji na svijetu. Smatram da je Karim postao vođa kada je Ronaldo otišao", rekao je Ancelotti i nastavio:

"Ronaldo je bio igrač koji je zabijao 50 golova po sezoni i bez njega je Real Madrid imao velikih problema u postizanju pogodaka. Benzema je preuzeo tu odgovornost i postao još važniji za momčad."

"On je vođa ove momčadi, ali ne i jedini. Uspjeli smo izgraditi snažan duh u ekipi i to se vidi po utakmicama koje igramo. Oni su tu jedni za druge i to je ključ uspjeha", poručio je Ancelotti.