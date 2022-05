Kapetan hrvatske reprezentacije Luka Modrić (36) odigrao je sjajno u pobjedi svog Reala nad Levanteom u 36. kolu španjolske La Lige.

Kraljevski klub je na svom stadionu slavio sa 6:0, a prvo poluvrijeme je završeno rezultatom 4:0. Za tri gola u prvih 45 minuta asistirao je Modrić koji je bio i najbolji igrač na terenu.

Modrić je igrao do 75. minute, kada je zamijenjen, a njegovu predstavu ishvalio je španjolski sportski list Marca, koji nije štedio na hvalospjevima.

"Kakva lopta za Mendyjev gol, samo on to radi tako. Pokušava se povezati s Benzemom, izvlači sav svoj nogomet iz sebe na radost tribina. Asistirao je i Rodrygu pa Viniciusu. On radi što poželi. Tri asistencije", napisala je Marca.