Madridski Real u utorak od 21 sat gostuje kod talijanskog prvaka Napolija u drugom kolu Lige prvaka. Dan uoči utakmice trener "Kraljevskog kluba" Carlo ancelotti izašao je pred novinare i najavio taj susret.

S Ancelottijem je na presici bio i urugvajski veynjak Fede Valverde koji je tamo hvalio kapetana Vatrenih Luku Modrića, koji je ove sezone izgubio mjesto u početnoj postavi "Kraljeva", a o našem Luki govorio je i Ancelotti.

"Zašto Luka Modrić nije igrao u zadnjim utakmicama? Jasno mi je zašto to mnoge iznenađuje, ali igrao je protiv Union Berlina i Atletico Madrida. Imamo puno dobrih veznjaka. Luka nema nikakvih problema s nama i mi nemamo nikakvih problema s njim", rekao je Ancelotti pa poručio:

"Sve je u redu s Modrićem. Nije igrao, ali to ne znači da neće igrati sutra ili u utakmici nakon. Jedan dan je na klupi Modrić, a drugi je to Kroos, Tchouameni ili Camavinga. Uvijek netko mora ostati na klupi."

"On je jednak na terenu i van njega. On je primjer svima nama koji se nalazimo u svlačionici Reala, od njega se može učiti čak i kad ne igra. Nikad nije tužan, nitko nije natjecateljski orijentiran koliko je onLuka je ratnik. Svi mi mlađi igrači gledamo što i kako on radi, upijamo. Svi smo tu da bismo učili od Modrića. Kad sam došao u klub, vezna linija su bili Modrić, Kroos, Casemiro i Isco. Najbolji vezni red u povijesti. Pokušao sam naučiti od njih što je više moguće.", rekao je o Luki Valverde.

Podsjetimo, nakon što je izgubio mjesto prvotimca puno se piše o Modrićevoj neizvjesnoj budućnosti u Realu i odlazak se nameće kao sve izvijesnija opcija. Piše se da je najbliže odlasku u američki MLS, u redove Inter Miamija gdje bi zaigrao s velikim Lionelom Messijem koji navodno zaziva njegov dolazak.

