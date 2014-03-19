Užasna ozljeda: 'Isto se dogodilo i meni kad sam bio u njegovim godinama'

Madriđani su u utorak svladali Schalke s 3-1 i potvrdili prolaz u četvrtfinale Lige prvaka. Nije to, dakako, ni bilo upitno budući da je Real glavninu posla obavio u Gelsenkirchenu gdje je slavio sa čak 6-1. Novo dobro izdanje njegove momčadi, koja nije izgubila u 31 službenoj utakmici zaredom, navuklo je Ancelottiju osmjeh na lice.

"Mislim da smo u dobrom razdoblju i to nas stvarno čini uzbuđenima. Treba vidjeti što će reći ždrijeb, ali najbolje europske momčadi su se plasirale u četvrtfinale i bit će vrlo komplicirano osvojiti Ligu prvaka. Za španjolski je nogomet dobro da ima tri četvrtfinalista, ali svi suparnici u ovoj fazi natjecanja su teški", rekao je Ancelotti.

Raspoloženje je talijanskom stručnjaku pokvarila teška ozljeda mladog Jesea Rodrigueza. Sumnja se na puknuće križnih ligamenata koljena, što znači da bi 21-godišnji napadač mogao izbivati s travnjaka i do šest mjeseci.

"Šteta za Jesea, igrao je vrlo dobro u svojoj premijernoj sezoni u prvoj momčadi. Ista se stvar dogodila i meni kad sam bio u njegovim godinama. Uspio sam se vratiti, a vjerujem da će i Jese biti važan igrač u budućnosti Reala".

Pred Realom je u nedjelju El Clasico, dvoboj protiv najvećeg rivala Barcelone u sklopu 29. kola Primere .

"Ulazimo u utakmicu u dobroj formi, puni samopouzdanja i motivacije. Siguran sam da ćemo biti bolji nego u prvom ovosezonskom ''clasicu'' (poraz 2-1, op. a.). Bit će to otvorena utakmica, ali ne mislim da će odlučiti prvaka jer je blizu i Atletico. Liga će biti odlučena u zadnjem kolu", zaključio je Ancelotti.