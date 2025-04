Hajduk je konačno posložen, a evo zašto razloga za optimizam ima napretek

Osam kola je do kraja prvenstva, a Hajduk je prvi s bodom prednosti nad Rijekom i čak osam nad Dinamom. Splićani pobjeđuju, imaju sve u svojim rukama i Bijelima bi mogle cvjetati ruže i na terenu i izvan njega.

Krenimo redom, Gennaro Gattuso često je na meti kritika domaćih medija. Uglavnom je to zbog pragmatične igre na terenu i u tom smjeru su kritike opravdane, ali za Hajduk je od ljepote nogometa puno važniji rezultat. On kaže da je Hajduk trenutačno vodeći. Debakl na Rujevici otprije mjesec dana nije ih poremetio, a jasno je i zašto. Gattuso ima svoj plan igre i on, koliko god neprivlačan bio, prolazi. Šibenik i Slaven su u posljednja dva kola zajedno skupili jedva dvije poluprilike. S druge strane terena, one napadačke, Hajduk je dobio tandem. Riječ je o Nazariju Rusinu i Marku Livaji. Ukrajinac je doveden iz jednog jednostavnog razloga - otvori prostor Livaji, a sve ostalo će on sam. I taj plan je počeo funkcionirati. Rusin je izrazito brz bez lopte, a uz to i fizički snažan i sjajno otvara prostor i na taj način je od ogromne pomoći Marku Livaji. Stipe Biuk i Jan Mlakar su jednostavno drukčiji igrači koji to nisu mogli, a Ukrajinac je došao Livaji kao kec na deset.

Spoj mladosti i iskustva i konačno dobre financije

Druga stvar je ono što je Hajduk uvijek imao, hajdučka mladost. Dominik Prpić neizostavan je član prvih 11 kao i Šimun Hrgović. Tu su i talentirana krila, Bruno Durdov koji je malo pao u minutaži, ali zato je prilike od prve minute počeo dobivati Roko Brajković koji pokazuje fantastičan potencijal. Dodajte njima iskusne i kvalitetne igrače poput Ivana Rakitića, Filipa Uremovića i novopridošlog Rusina i imate ekipu koja ide k naslovu prvaka.

Treća optimistična stvar su financije. Znam što sad mislite, Hajduk i dobre financije ne idu u jednu rečenicu, ali dopustite mi da obrazložim. Istina, situacija nije bajna, ali predsjednik Bilić uvjerava kako je situacija pod kontrolom. Nakon ljeta situacija bi mogla biti još bolja. Naime, ugovor istječe igračima koji su, malo će ružno zvučati, ali teret na budžetu. Time želimo reći da su igrali malo ili nikako, a zarađuju puno. Riječ je u prvom redu o Lovri Kaliniću i Aleksandru Trajkovskom koji gotov sigurno neće produžiti ugovor, a rasteretit će budžet. Također, Hajduk bi mogao puno zaraditi na svojim pulenima, Bruno Durdov će po svemu sudeći potpisati za agenciju Pine Zahavija što znači da će doći do razgovora s brojnim klubovima na ljeto i da bi u Hajdukovu blagajnu mogli kapnuti važni milijuni.

Ako se dođe do Europe, stvari bi mogle dodatno procvjetati

Treća dobra stvar što se financija tiče je eventualna, ali itekako moguća. Riječ je naravno o šampionskoj tituli. Ona bi mogla Hajduku donijeti ono što Splićanima već godinama nedostaje, europski milijuni. Uspostavom Konferencijske lige i proširenjem Lige prvaka i Europske lige, hrvatskom prvaku teže je ne ući u grupnu fazu europskih natjecanja, nego ući. Titula bi značila i vjerojatno dodatnu godinu Ivana Rakitića koji pokazuje da ima sigurno još koju dobru sezonu u svojim nogama, a tim novcima bi mogli pregovarati sa Sunderlandom oko otkupa Nazarija Rusina pod uvjetom da Ukrajinac nastavi s dobrim partijama. Tandem Rusin-Livaja, Rakitić iza njih, dodajte mlada krila jer Brajković bi se mogao profilirati u pravu zvijezdu nagodinu, te Uremovića u obrani i Hajduk je s još kojim potpisom jači nego ove sezone.

Jednoj dugoj cesti se nazire (k)raj

Istina je, titula će puno pomoći, ali ne trebaju Bijeli očajavati ako do nje i ne dođe. Sve smo naveli u tekstu, situacija s financijama će biti dobra. Kadar se uz nove i postojeće mladiće te kojim pametnim potpisom može dodatno pojačati. Gattuso je pokazao da je itekako kadar napasti vrh i da je televizor u boji za neke svoje sunarodnjake koji su vodili HNL klubove.

Kada sve podvučemo možemo zaključiti da navijači Hajduka mogu biti vrlo optimistični i da se jednoj dugoj cesti nazire sretan kraj.

