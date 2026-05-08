Legendarna olimpijka razmišlja o šokantnom povratku i nastupu na Igrama 2028.

Allyson Felix, sedmerostruka olimpijska pobjednica, potvrdila je kako razmatra povratak natjecateljskom atletskom sportu s ciljem plasmana u američku štafetu 4x400 metara na Olimpijskim igrama u Los Angelesu 2028. godine. Ova odluka dolazi nakon što je 40-godišnja atletičarka u travnju najavila prekid mirovine, otvarajući mogućnost šestog olimpijskog nastupa u karijeri.

Felix, koja je rođena u Los Angelesu i slovi kao najuspješnija atletičarka u povijesti po broju osvojenih medalja, istaknula je kako bi njezin idealni scenarij bio ulazak u širi sastav reprezentacije za mješovitu štafetu 4x400 metara. Naglasila je kako je povratak na tu razinu fizičke spremnosti zahtjevan proces, ali i izazov koji je spremna prihvatiti.

U dosadašnjoj karijeri Felix je osvojila ukupno 11 olimpijskih medalja, a u trenutku povlačenja 2022. godine već je bila jedna od najtrofejnijih atletičarki svih vremena. Posebno se ističe podatak da je i nakon 35. godine bila dio zlatne američke štafete na Olimpijskim igrama u Tokiju.

Kao ključni motiv mogućeg povratka navodi se činjenica da se Igre 2028. održavaju upravo u njezinom rodnom gradu. Felix je pritom istaknula kako bi joj sudjelovanje na domaćim Olimpijskim igrama imalo posebno značenje te da bi to bio jedinstven sportski i osobni trenutak.

Dodala je kako ne osjeća pritisak rezultata, već povratak vidi kao test vlastitih granica i procjenu onoga što je još moguće postići nakon završetka profesionalne karijere. Prema njezinim riječima, upravo ta kombinacija sportskog izazova i osobne motivacije daje dodatnu težinu mogućem povratku na najveću svjetsku scenu.

