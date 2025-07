Francuski nogometaš iznio teške optužbe na račun turskog nogometa: 'O tome se ne smije govoriti'

Francuski nogometaš Allan Saint-Maximin proveo je prošlu sezonu na posudbi u turskom doprvaku Fenerbahčeu iz saudijskog Al-Ahlija. Ostvario je učinak od po četiri gola i asistencije u 31 utakmici i nije ostavio predubok trag, ali je u nedavnom razgovoru otkrio šokantne detalje u turskom nogometu.

Saint-Maximin je francuskom YouTouberu Zaku Naniju otkrio kako razlog zašto Fener nije prvak već 11 godina nema nikakve veze s nogometom: "Klub je pod snažnim vanjskim utjecajima. U jednom trenutku su čak pokušali nagovoriti me da uzmem doping. Ljudi to ne znaju jer o tome ne možete otvoreno govoriti dok ste tamo – prijete vam sa svih strana. Kažu vam: 'Ako išta kažeš, napravit ćemo ti ovo ili ono.' U Turskoj sam se našao u situacijama koje daleko nadilaze granice sporta" - započeo je.

🗣️ Allan Saint-Maximin: “Mourinho gave everything to be champion. There are very complicated things around him. The reason Fenerbahçe couldn't be champion is because the club was surrounded by factors outside of football. At one point they even tried to dope me. 🤯🤯



