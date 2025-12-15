FREEMAIL
VELIKA ČAST /

Divio se Modriću još kao klinac, a sad mu Milan daje veću plaću od hrvatskog kapetana

Divio se Modriću još kao klinac, a sad mu Milan daje veću plaću od hrvatskog kapetana
Foto: Piero Cruciatti/afp/profimedia

Ove sezone je započeo svih 15 ligaških utakmica, a samo je četiri puta izašao iz igre prije 90. minute

15.12.2025.
22:08
HinaSportski.net
Piero Cruciatti/afp/profimedia
Belgijanac Alexis Saelemaekers (26) produžio je ugovor s Milanom do srpnja 2026. godine, objavio je talijanski nogometni velikan.

"Otkad se pridružio Rossonerima u siječnju 2020., Alexis je rastao svake sezone, ističući se profesionalnošću, nesebičnošću i snažnim osjećajem pripadnosti, utjelovljujući vrijednosti kluba na terenu i izvan njega," poručili su iz Milana.

Saelemaekers je na San Siro stigao u siječnju 2020. iz Anderlechta, prvo na posudbu, no Milan je potom otkupio njegov ugovor. Sezone 2023/24. i 2024/25. je proveo na posudbama u Bologni i Romu, no otkako je u klub stigao Massimiliano Allegri postao je jedan od ključnih igrača.

Ove sezone je započeo svih 15 ligaških utakmica, a samo je četiri puta izašao iz igre prije 90. minute. Ukupno je u dresu Milana upisao 159 nastupa i postigao 12 golova.

Prema pisanju La Gazzette dello Sport, Saelemaekers će novim ugovorom udvostručiti svoju plaću. Trenutačno zarađuje 1.2 milijuna eura po sezoni, a uskoro će se ta brojka povećati na tri milijuna eura po sezoni.

Kad je Modrić stigao u Milan, Belgijanac je na sav glas hvalio Luku Modrića kad je hrvatski kapetan dolazio u Milan, a sada će imati veću plaću od Modrića, koji zarađuje oko 2.5 milijuna eura po sezoni.

Ac MilanLuka ModrićAlexis Saelemaekers
Divio se Modriću još kao klinac, a sad mu Milan daje veću plaću od hrvatskog kapetana